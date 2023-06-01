侯友宜要賴清德說明性騷案 張錦豪提這案嗆：你最沒資格批評

民進黨爆發前黨工遭性騷疑雲，侯友宜要賴清德應說清楚，對此張錦豪表示，最沒資格批評這件事的就是侯。（資料照）

2023/06/01 17:56

〔記者甘孟霖／新北報導〕民進黨爆出前黨工遭包商性騷又被吃案疑雲，國民黨總統參選人侯友宜喊話民進黨總統參選人賴清德出來「說清楚」。對此，新北市議員張錦豪嗆說，最沒資格譴責性騷的就是侯友宜，2020年新北市衛生局女性職員不堪權勢性侵而輕生，此案還遭監察院糾正，侯有出來說明了嗎？對此，新北市衛生局表示，對於糾正虛心接受，也會盡最大努力加強性平與性別暴力防治，性平是普世價值，必須嚴肅看待，不應淪為政治操作。

張錦豪表示，前黨工遭性騷案可受公評，但唯獨侯友宜沒有資格，諷刺的是，新北衛生局女職員受不了長期壓力而輕生，監察院也糾正了，可是新北市府有開過性平會？有任何官員因為這件事情受到懲處嗎？他說，向新北市府調閱公文，並沒有得知有任何人因為此事受懲處，侯友宜對此案也只說要檢調查明清楚，沒有任何評論、說明，這樣有資格批評民進黨嗎？

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張錦豪批評，衛生局的這件案子不只是性騷，而且是一個長期的事件，新北發生這麼嚴重的事情，侯友宜完全不聞不問，沒有任何懲處，有資格批評賴清德嗎？何況民進黨這次的性騷案，也不是發生在賴擔任黨主席的任內。

監察院糾正案文指出，衛生局約定與兩名員工談話，不過事前未善盡告知該女談話事由，並使該女立即回應關於男女交往的隱私，以及遭人性侵的過往，這樣突襲式的做法不符合程序正義；並且當時現場並沒有心理諮商輔導專業人員參與，對於覺察被害人心理創傷及處理專業能力不足，在該女處境困難之際，未停止談話程序；此外，針對已知有犯罪嫌疑者，沒有依法向婦幼隊告發，特約長照單位負責人涉及性侵案，還繼續由該單位提供長照服務並給付費用，不是適當的處理，也損害政府聲譽，均核有違失，依法提案糾正。

對此，衛生局回應，當時接獲關於該女私領域情感問題的陳情，基於保護同仁立場啟動必要關懷機制，在過程中該女自曝遭之前任職的私人機構僱主性侵，衛生局了解狀況後隨即展開法律及心理諮商協助，未料憾事卻先發生。對於該特約單位，衛生局積極調查裁處，也於2021年終止雙方合約。對於監察院的糾正，衛生局虛心接受，盡最大努力加強性平與性別暴力事件的防治，針對防治職權性侵精進相關作為，包括強化員工性別意識培力、透過性平教育訓練加強性平事件通報與處理程序等。

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