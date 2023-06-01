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    軍公教明年調薪4％ 全教總：肯定政院回應民意

    軍公教明年調薪4％ ，全教總今發聲明肯定行政院回應民意。（全教總提供）

    軍公教明年調薪4％ ，全教總今發聲明肯定行政院回應民意。（全教總提供）

    2023/06/01 14:42

    〔記者林曉雲／台北報導〕行政院院會今天拍板明（113）年軍公教調薪4％。全國教師工會總聯合會發聲明表示，公部門調薪符合社會期待，全教總肯定行政院正面回應民意，將調幅從原定的3％提高為4％，建議公教調薪機制法制化，並將公教員工代表納入薪資審議委員會。

    全教總理事長侯俊良表示，近年來，全教總不斷以具體數據為基礎，倡議大幅調整公教薪資，繼111年之後，軍公教明年調薪幅度同樣4％，全教總肯定行政院正面回應民意，將調幅從原定的3%提高為4％，調幅仍未能達到全教總主張的6％，對此則表達遺憾之意。

    侯俊良表示，政府是軍公教的雇主，落實尊嚴勞動，應從政府自己率先做起，有關軍公教薪資，全教總建議公教調薪機制法制化，並將公教員工代表納入薪資審議委員會。

    侯俊良說，現行軍公教待遇分別有「軍人待遇條例」、「公務人員俸給法」、「教師待遇條例」等規定，都沒有明訂調薪機制，公部門調薪成為政府恩給，且與台灣經濟成長趨勢脫鉤。依全教總統計，自民國90年後，軍公教5次調薪，公部門調薪幅度落後民間企業平均薪資，跟不上物價指數增幅，形成實質減薪狀態，全教總主張公教調薪應以「重要民生物價指數」為基準，真實反映實質物價水準。

    此外，侯俊良表示，公部門調薪雖由「軍公教待遇審議委員會」進行審議，但僅作為行政院辦理軍公教員工待遇相關事項的參考，實質上僅具政策諮詢性質，最終拍板定案者仍是閣揆，且「待遇審議委員會」委員皆為政府部門代表，沒有任何公教人員代表。政府調薪機制的公開透明程度與代表性，甚至不如「勞工基本工資審議委員會」，全教總將持續遊說爭取。

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