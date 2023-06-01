郭台銘、柯文哲看夜景 網友唱：寫信告訴我海是什麼顏色

郭台銘（左）、柯文哲（右）5月30日在金門三度同框，兩人晚間在小金門海邊月下「談心」。（讀者提供）

2023/06/01 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕郭台銘角逐國民黨總統提名失利，日前找上已宣布競選總統的柯文哲在金門海邊看夜景、聊天，兩人在眾人面前十指緊扣合影，臉上堆滿笑容；不少人認為這又重創國民黨參選人侯友宜的選情，有網友拿流行歌形容此情此景，覺得最貼切的，莫過當年國民黨主席朱立倫和前立委顏寬恒合拍MV的「聽海」。

鴻海集團創辦人郭台銘與民眾黨主席柯文哲30日都到金門參加活動，晚間郭台銘到小金門找到在當地投宿的柯文哲，兩人一天內3度同框，肩並肩坐在海邊，眺望對岸廈門燈火，還留下十指緊扣的合影。據說有人還聽到郭台銘笑著說「我跟柯市長海誓山盟」！隔天郭董受訪時推說忘了談什麼，但政壇已經議論紛紛，「郭柯配」、「柯郭配」風聲四起。

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前親民黨文宣部副主任吳崑玉昨（5月31）日發文描述，不少網友看到這消息後「海邊KTV大爆發」，有人覺得「郭柯配」適合唱蘇芮的「牽手」，又怕唱成許如芸的「淚海」，但他覺得最可能是黃鶯鶯的「哭砂」，「你是我最苦澀的等待，讓我歡喜又害怕未來......寧願我哭泣，不讓我愛你，你就真的像塵埃消失在風裡」。

不過，網友反應熱烈，吳崑玉晚間在壹電視新聞台「年代向錢看」談話節目中提到，經友人提醒，其實一首阿妹的「聽海」，先後由這幾位要角輪唱，一語道盡這幾人關係，「真是神曲」！還有網友提醒，當年朱立倫和顏寬恒也合唱過，還在消波塊上拍MV。有網友聽完直說「神作」、「真的！連字都不用改」、「完全沒有違和感」。

這個引人發笑的輪唱版的「聽海」設計如下：

柯文哲：

寫信告訴我今天 海是什麼顏色

夜夜陪著你的海 心情又如何

灰色是不想說 藍色是憂鬱

而漂泊的你 狂浪的心 停在哪裡

郭台銘：

寫信告訴我今夜 你想要夢什麼

夢裡外的我是否 都讓你無從選擇

我揪著一顆心 整夜都閉不了眼睛

為何你明明動了情 卻又不靠近

侯友宜：

聽 海哭的聲音

嘆惜著誰又被傷了心 卻還不清醒

一定不是我 至少我很冷靜

可是淚水 就連淚水也都不相信

朱立倫：

聽 海哭的聲音

這片海未免也太多情 悲泣到天明

寫封信給我 就當最後約定

說你在離開我的時候 是怎樣的心情

郭台銘（左）與柯文哲（右）30日晚間在小金門海邊牽手同框合影。（民眾提供）

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