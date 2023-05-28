為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    籲黨中央考慮在地民代 簡舒培：又是國民黨又是禮讓影響支持者

    北市議員簡舒培。（記者蔡思培攝）

    北市議員簡舒培。（記者蔡思培攝）

    2023/05/28 12:41

    〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨在2024立委選戰籌組「民主大聯盟」，並徵召黨外「刺客」參選艱困選區立委，引來部分黨內基層反彈，社民黨北市議員苗博雅也被認為是可能人選。民進黨北市議員簡舒培今天呼籲民進黨考慮在地方深耕的民意代表，才不會讓國民黨覺得有機會，又是國民黨、又是禮讓，會影響民進黨支持者心情。

    台北市木柵忠順廟今天上午舉行木柵忠順廟保儀大夫公1266週年聖誕千秋祝壽大典，除總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦出席，被視為台北市大安、文山區立委可能人選的簡舒培、苗博雅、王閔生也出席，3人更一度與蔡英文進入小房間短暫討論數分鐘。

    簡舒培表示，至今未接到中央黨部正式徵詢，也不清楚徵詢形式，由於她是第三屆議員，在地得票狀況也是民進黨第一，地方人士都會問她是否要選立委，她也不知道該怎麼回答，因為尚未接到中央黨部正式徵詢。簡強調，不管是大安或文山，都有信心代表黨出征、爭取到最好成績。簡也向民進黨中央黨部喊話，希望在徵詢艱困選區立委候選人時，考慮在地方深耕的民意代表，別讓國民黨覺得有機會，「如果又是國民黨、又是禮讓，我覺得這對民進黨支持者來說，心情會受影響」。

    媒體也關心，如果民進黨在大安區採取合作模式是否會造成反彈。對此簡舒培表示，中央黨部應說明清楚合作機制，否則大家也難說服支持者支持候選人。簡認為徵詢過程中若失去草根意見，一定會讓後續選舉失衡；初步艱困選區徵召已出現雜音，希望中央黨部站穩腳步聆聽大家的聲音。

    簡舒培也還原與總統討論內容，討論中她與王閔生兩人在徵詢，不管大安、文山選區，若立委需要兩人其中之一出馬都會全力以付，兩人都準備好了，也是最深耕基層的民進黨民意代表，他們願意藉由深耕地方勢力，黨取得更好成績。簡也轉述蔡英文說法，蔡認為文山區國民黨已經當立委太久，應該換人，民進黨要把握這次機會。

    對於媒體詢問民進黨下周有可能徵召苗博雅選立委，簡舒培表示會尊重黨，但黨必須要考慮徵召後的後果，以及無法讓綠營基層團結，這可能對民進黨要說服大家加入Team Taiwan造成危機。被問起民進黨是否因派系問題徵召苗，簡則說不瞭解，因為她沒有介入。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雞排妹、李正皓掀綠營內反彈 林楚茵重申「民主大聯盟」3原則
    2023/05/27 15:57

    雞排妹、李正皓掀綠營內反彈 林楚茵重申「民主大聯盟」3原則
    傳徵召「雞排妹」有人抱不平 吳沛憶：廣納民意最重要
    2023/05/27 12:36

    傳徵召「雞排妹」有人抱不平 吳沛憶：廣納民意最重要

    北區X商60正核心 遠雄台南最近市區大作
    「爭取立委選舉並非心中牽掛」 苗博雅：促成守護民主最大力量
    2023/05/25 13:23

    「爭取立委選舉並非心中牽掛」 苗博雅：促成守護民主最大力量
    台北市交通舉發單有簡體字！ 簡舒培：蔣萬安市政螺絲掉滿地
    2023/05/24 14:45

    台北市交通舉發單有簡體字！ 簡舒培：蔣萬安市政螺絲掉滿地

    3基金打造聚富組合
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播