籲黨中央考慮在地民代 簡舒培：又是國民黨又是禮讓影響支持者

北市議員簡舒培。（記者蔡思培攝）

2023/05/28 12:41

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨在2024立委選戰籌組「民主大聯盟」，並徵召黨外「刺客」參選艱困選區立委，引來部分黨內基層反彈，社民黨北市議員苗博雅也被認為是可能人選。民進黨北市議員簡舒培今天呼籲民進黨考慮在地方深耕的民意代表，才不會讓國民黨覺得有機會，又是國民黨、又是禮讓，會影響民進黨支持者心情。

台北市木柵忠順廟今天上午舉行木柵忠順廟保儀大夫公1266週年聖誕千秋祝壽大典，除總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦出席，被視為台北市大安、文山區立委可能人選的簡舒培、苗博雅、王閔生也出席，3人更一度與蔡英文進入小房間短暫討論數分鐘。

請繼續往下閱讀...

簡舒培表示，至今未接到中央黨部正式徵詢，也不清楚徵詢形式，由於她是第三屆議員，在地得票狀況也是民進黨第一，地方人士都會問她是否要選立委，她也不知道該怎麼回答，因為尚未接到中央黨部正式徵詢。簡強調，不管是大安或文山，都有信心代表黨出征、爭取到最好成績。簡也向民進黨中央黨部喊話，希望在徵詢艱困選區立委候選人時，考慮在地方深耕的民意代表，別讓國民黨覺得有機會，「如果又是國民黨、又是禮讓，我覺得這對民進黨支持者來說，心情會受影響」。

媒體也關心，如果民進黨在大安區採取合作模式是否會造成反彈。對此簡舒培表示，中央黨部應說明清楚合作機制，否則大家也難說服支持者支持候選人。簡認為徵詢過程中若失去草根意見，一定會讓後續選舉失衡；初步艱困選區徵召已出現雜音，希望中央黨部站穩腳步聆聽大家的聲音。

簡舒培也還原與總統討論內容，討論中她與王閔生兩人在徵詢，不管大安、文山選區，若立委需要兩人其中之一出馬都會全力以付，兩人都準備好了，也是最深耕基層的民進黨民意代表，他們願意藉由深耕地方勢力，黨取得更好成績。簡也轉述蔡英文說法，蔡認為文山區國民黨已經當立委太久，應該換人，民進黨要把握這次機會。

對於媒體詢問民進黨下周有可能徵召苗博雅選立委，簡舒培表示會尊重黨，但黨必須要考慮徵召後的後果，以及無法讓綠營基層團結，這可能對民進黨要說服大家加入Team Taiwan造成危機。被問起民進黨是否因派系問題徵召苗，簡則說不瞭解，因為她沒有介入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法