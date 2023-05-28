國民黨嘉義市議員張秀華民調勝 將戰民進黨王美惠拚立委

國民黨嘉義市立委初選民調結果出爐，議員陳家平（左起）、議員張秀華的胞兄張永川、市黨部主委蔡明顯與市府建設處長田長沛強調團結一致爭取勝選。（記者蔡宗勳攝）

2023/05/28 12:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國民黨嘉義市立委提名民調結果出爐，六連霸的市議員張秀華脫穎而出，將代表藍營挑戰爭取蟬聯的民進黨王美惠；參選人議員陳家平與市府建設處長田長沛到場聽取民調結果，都展現君子風度，異口同聲強調會全力支持黨提名者，贏得選戰。

國民黨嘉義市立委提名有張秀華、陳家平、田長沛與議員黃思婷等4人爭取，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，嘉義市立委提名的民調25日至27日進行3天，民調採互比15％、對比85％，兩者加總起來平均由張秀華勝出，因參選人共識決定不公開最終加總平均數據，將把民調結果報請中央黨部正式徵召張秀華代表國民黨參選明年初的立委選舉。

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張秀華因既定行程到高雄、未到場聽取民調結果，得知結果後也強調，謝謝市民的支持和相挺，每一通電話都代表對嘉義市進步的期待，一定勇於承擔和全力以赴，這次民調過程訴求就是以團結和諧完成內參式民調，大家也很有君子風度完成這次民調，謝謝三位同志也謝謝志工。

代表胞妹張秀華到場的張永川說，謝謝市民的選擇，也很感謝參選同志攜手完成公平的內參式民調示範，張秀華絕對會承擔競選立委的責任，也有自信打贏明年的選戰。

田長沛強調將全力支持張秀華贏得大選，立委席次拚過半拿回政權；陳家平恭喜張秀華將代表國民黨出征，強調會團結一致爭取最後勝選。

黃思婷在臉書發表感言恭喜張秀華，表示會一起攜手努力翻轉嘉義。

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