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    「反戰論」甚囂塵上！ 吳介民「一句話」點破 直批本末倒置

    青平台基金會「永續民主．世界台灣」系列論壇，出席成員包括總統府秘書長林佳龍（左6）、行政院副院長鄭文燦、國發會主委龔明鑫（左7）、青平台董事長鄭麗君（左5）、中研院社會學研究所研究員吳介民（右4）、遠景基金會執行長賴怡忠（左4）、台灣大學政治學系副教授陶儀芬（右3）及中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣（左3）。（青平台基金會提供）

    青平台基金會「永續民主．世界台灣」系列論壇，出席成員包括總統府秘書長林佳龍（左6）、行政院副院長鄭文燦、國發會主委龔明鑫（左7）、青平台董事長鄭麗君（左5）、中研院社會學研究所研究員吳介民（右4）、遠景基金會執行長賴怡忠（左4）、台灣大學政治學系副教授陶儀芬（右3）及中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣（左3）。（青平台基金會提供）

    2023/05/27 20:55

    〔記者楊丞彧／台北報導〕青平台基金會「永續民主．世界台灣」系列論壇今（27）日舉辦開幕式及第一場次「民主、安全與和平」論壇，中研院社會學研究所研究員吳介民應聽眾詢問指出，台灣近來「反戰」說法甚囂塵上，但都有「本末倒置、是非不分」問題，更悖於西方反戰論述真意。台灣並非侵略者，「是要反什麼戰爭？」我們該自問的不是「反不反戰」，而是「要不要團結」反侵略、強化國防，以嚇阻敵國不敢進攻。

    今天的論壇讓「野百合世代」齊聚，包括總統府秘書長林佳龍及行政院副院長鄭文燦皆應邀出席致詞，國發會主委龔明鑫、民進黨立委沈發惠、民進黨台北市議員簡舒培、許淑華及吳沛憶等也一同參與。論壇中，青平台董事長鄭麗君、中研院社會學研究所研究員吳介民、遠景基金會執行長賴怡忠、台灣大學政治學系副教授陶儀芬以及中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣，共同從「積極和平」角度，提出守護台灣民主的積極作為。

    對於台灣社會甚囂塵上之「反戰」說法，吳介民表示，相關討論有很多「本末倒置、是非不清」的問題。台灣不是「反不反戰」的問題，而是「要不要全民團結」反侵略的問題。他直說：「我們不是侵略方，是要反什麼戰爭？」我們是要團結起來、強化國防，嚇阻我們的敵國不敢進攻。我們做的是民主防衛的準備，相關「反戰」討論也不是西方百年「反戰」論述的真意。

    吳介民直指，中國作為潛在侵略者，是中國公民社會要站出來。如果國內社會狀況不允許，海外留學生或全球中國人，就要勇敢站出來，針對北京的中華人民共和國政府提出反戰論述。

    吳介民說，反戰在台灣現在變成一種混淆的公共論述，一方面還被認知作戰利用，開始有些概念上的滑溜及置換。有人稱，反戰是為了和平，因此為了和平，我們可以用各種方式，包括委屈的和平、下跪的和平、投降的和平，最後，我們就是下跪委屈求饒，獲得苟延殘喘的生活。他問在場聽眾：「這是我們要的民主生活方式嗎？」

    鄭麗君直言，「和平與戰爭之抉擇」是虛假議題，因為沒有任何台灣人不追求和平，戰爭也從不是台灣人的選擇。唯有實力才能帶來和平，「備戰才能避戰，能戰才能止戰」。我們追求和平的目的是為維護台灣自由、民主的生活方式，而其前提正是國家主權的安全。她認為，主權、安全、民主、和平是一個整體，缺一不可。犧牲任何一個前提，換來的都不會是「真和平」。

    鄭麗君指出，追求和平的目的，是為了守護自由民主的生活方式，因此她提出「積極和平」概念，希望要盡一切可能提升我們維護和平的實力。

    為了達到「積極和平」，鄭麗君認為，首先我們要盡一切可能，提升國家總體安全防衛能力跟民主防衛韌性；面對銳實力操作以及中國武力威脅，如何積極主動嚇阻戰爭發生，就必須透過實力。其次，我們要透過外交經貿戰略，讓台灣成為可信任民主夥伴，進而連結世界民主力量，共同維護印太地區和平。最後，我們願意開誠布公跟中國討論兩岸如何建立健康有序的互動交流。

    鄭麗君也強調，為維護印太地區和平，中國應盡最大責任，也希望他們承擔更大責任，這不是台灣單方面的義務。

    吳介民也呼應鄭所提的「積極和平論」，他指出，這論述的意義在於，我們不該被中國或其外宣「共鳴者」去壟斷和平論述及兩岸論述。在這基礎上，我們才能進一步去談，怎麼把台灣的民主和平價值發揮出來。

    遠景基金會執行長賴怡忠指出，過去討論兩岸議題常有「顧佛祖還是顧肚子」的兩難，然現在中國經濟吸引力漸失，因此親中陣營改攻戰爭風險議題。而台灣社會在談及台海安全時，目前有「三大迷思」，包括邏輯互斥的疑美論、不符實情的美中等距論以及「委屈和平」。賴指出，區域內與台灣有類似處境的國家，都沒有採取所謂「等距論」。而台灣若接受「委屈的和平」，不僅不會換來和平，更得加入中國陣營，與其他民主國家為敵，這會是很大的問題。

    台灣大學政治學系副教授陶儀芬表示，康德所談的「永久和平」，重要核心概念在於「沒有自由就沒有和平」，這並不只是口號或理想，而是基於國際關係發展史上的史實。綜觀國際關係史，「委屈的和平」不僅無法被信任，更是充滿不確定、不穩定的和平，可能還會引發更多、更嚴重的衝突。

    中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣則從經貿觀點切入指出，台灣過去貿易很強，但若我們希望強化與西方民主國家合作，投資也是很重要的面向。她舉最近輝能科技宣布投資法國為例，透過指標性投資，能進一步帶動政府之間互動，而這有賴公私協力。因此，未來政府需進一步對此強化與協調，才能在現在的變局中凸顯台灣的產業地位，並站得更穩。

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