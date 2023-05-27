今晨發文「那我退黨可以嗎」遭不當解讀 蔡易餘說明原因

立委蔡易餘今晨發文引發熱議。（記者王善嬿攝）

2023/05/27 19:13

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨立委蔡易餘今天清晨在臉書發文，還留言「那我退黨可以嗎、這輩子最討厭民進黨的一天」，引發熱議，蔡易餘下午回應說，昨晚覺得空虛寂寞講講話，卻被誤解成對「公職人員選舉罷免法」的不當解讀，他強調，他對選罷法昨能三讀通過覺得很棒，昨天是重要而美好的一天。

蔡易餘今上午出席靜宜大學法律系助理教授林淑雅告別式時表示，昨天在立法院三讀通過修正包括礦業法、選罷法等重要法案，尤其礦業法過去干擾原住民生活空間，三讀通過、將如刪除礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地的規定等「霸王條款」刪除，長期關心原住民族權益的林老師如知道礦業法通過，相信會感到欣慰。

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選罷法修正新增「排黑條款」，將包括曾犯「反國家安全法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」、「洗錢防制法」等被判有罪定讞者，以及被判死刑、無期徒刑、10年以上尚未定讞者都納入不得登記參選條件，昨通過法案過程中，除展現立委高度自主性，也讓他感到立法權很大、也需要被節制，昨天是很重要也是很好的一天，希望大家不要再錯誤連結、以為他為此抒發什麼心情，他其實很高興能通過法案。

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