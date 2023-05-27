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    選罷法排黑條款引反彈聲浪 羅致政：修法有社會支持

    民進黨立委羅致政受訪談及「排黑條款」挨批嚴苛、違反無罪推定原則等，羅稱社會對排除「黑金槍毒」有意見，修法是獲社會支持。（記者許倬勛攝）

    民進黨立委羅致政受訪談及「排黑條款」挨批嚴苛、違反無罪推定原則等，羅稱社會對排除「黑金槍毒」有意見，修法是獲社會支持。（記者許倬勛攝）

    2023/05/27 12:41

    〔記者許倬勛／新北報導〕立法院院會昨日三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」、「總統副總統選舉罷免法部分條文修正案」，明定觸犯「黑金槍毒」等罪者終身不得參選，朝野均有立委表達反彈，藍營認為違反無罪推定及比例原則，綠委蔡易餘則在臉書發表不滿「乾脆叫我下課也可以」；立委羅致政說，社會對有黑金、槍毒背景的人參選是有意見的，修法有一定社會基礎。

    羅致政說，法理上的推論，當然可以再爭論，包括未來是否要經過聲請釋憲的程序，既然三讀立法通過，我們就按照法律來走，最重要的是整個社會對於排除黑金、槍毒背景的人來參與選舉是有意見的，這樣的法律有一定社會基礎在。

    媒體追問是否憂心衝擊選情？羅說，選情是可能要考量的因素，但最重要的是社會的期待，他相信這樣的立法本身反映當前社會上，對於公職人員不該有爭議性的背景，絕對是支持的，相信立法通過，是有社會支持的基礎存在。

    羅也強調，排黑條款與派系無關，個別委員對修法過程中，在法理等方面有不同考量都尊重，但並非派系問題。至於挨批「修法是貫徹黨主席賴清德的意志」？羅回答，黨內最終結果就是透過黨團會議方式，不管是誰的立場，最終還是回到黨內機制、黨團民主表決機制，最後決定就是一致投票，這樣的決定過程沒有太多問題。

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