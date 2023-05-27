以前到高雄都是抓壞人 侯友宜：這幾次選舉感受到高雄人愛這片土地

侯友宜批評治安不佳。（記者王榮祥攝）

2023/05/27 17:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人侯友宜今指出，以前當警察每天抓壞人，到高雄都是抓壞人，抓完就跑回去、都沒停留，但這幾次選舉再來時，深深體會到高雄很多人愛這塊土地，希望這片土地能安全、這是大家心願。

侯友宜說，去年來高雄時看到高雄人滿滿熱情，站出來支持國民黨議員、支持柯市長（柯志恩），充分感受到高雄人重情重義的一面，人家對你怎樣就還給他怎樣，絕對不欠人情。

請繼續往下閱讀...

他進一步提到，自己也是南部孩子，兄長更在南部服務，全場立刻為坐在台下的侯明鋒醫師報以熱情掌聲，還有議員想邀請侯明鋒上台，但侯明鋒抱拳婉謝，也起身向現場支持者致意；侯友宜趕緊解釋兄長不是民意代表，只是裡面觀眾之一，為哥哥解圍。

侯友宜說，自己吃台灣米、喝台灣水、受到國家栽培，從小環境並不好，小時候到北部念書，畢業後到台北服務，接著全台走透透，大家都知道他是警察、每天抓壞人，當時到高雄都是抓壞人，抓完就跑回去，都沒停留。

而這幾次選舉再來高雄時，深深體會在高雄不是只抓壞人而已，這裡很多鄉親愛這塊土地，希望這片地安全的人，這是大家心願。

侯友宜話鋒一轉，大聲詢問現場支持者這幾年過得安心嗎?感到國家安全嗎?日子有好過嗎?他提到在新北服務時，不少高雄鄉親跟他說，現在偷的、搶的、騙的越來越嚴重，搶案常常有，槍枝越查越多，而這才內政而已。

侯友宜說，大家很清楚，人家在吵架，我們夾在中間多難作人，日子難過外，還要擔心很多問題，也是自己擔心的；但他一生只有一個信念，自己是中華民國養大的孩子，要飲水思源、要顧國家、讓國家安全，讓人民安心過生活，國家不能倒、人民就不會倒，國家如果倒、人民就沒了，人民最大，國家最大。

侯友宜胞兄、名醫侯明鋒今現身國民黨高市黨部力挺弟弟。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法