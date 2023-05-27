諷洗澡不鎖門引誘人家看 宜縣議員黃浴沂之前曾稱「男的更加受害」

女消防員裸身被看光光！黃浴沂之前就曾嘲諷「看了有功夫嘸」？還稱男的更加受害。（記者游明金攝）

2023/05/27 16:35

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議員黃浴沂嘲諷遭性騷擾的彭姓女消防員，洗澡時「為什麼不鎖門，是要引誘人家去看的嗎？」引起譁然。今天又被踢爆，黃浴沂早在5月9日消防局單位質詢時就譏諷被害人，「給人家看是看的怎麼樣？看了有功夫嘸（台語，看的仔不仔細）」；甚至質疑女消防員私交，還說：「若要講受害者，這男的更加受害」。

宜蘭縣彭姓女消防員去年12月間，在分隊個人套房洗完澡裸身走出浴室時，驚見某男同事就在房內，當場全身被看光光，身心受創，並因請公傷假受到刁難，被迫離職。

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黃浴沂本月25日在議會質詢時嘲諷女消防員「為什麼不鎖門，是要引誘人家去看的嗎？」今又有網友踼爆，黃浴沂之前在消防局單位質詢時還問消防局長徐松奕：「他們兩個（女消防員與闖進寢室的男同事）私交好還壞？她為何不鎖門？怎麼那麼不小心？「看了有功夫嘸」，到底看的怎麼樣？」

當時徐松奕說，個案不方便回覆，他也不是調查小組的人，黃又接著說，所以真正看到什麼也不知道。

黃浴沂再問：「到底他們兩個私交是什麼情形，女消防員過去交往也要去了解，外面風風雨雨，講他們兩個私交好還壞？講他們兩個「作夥」（在一起）吃一個便當，到底是真正有私交作夥，還是同事一般作夥，也沒人了解，也沒人敢講，這事要講清楚。」

他還說，給人家看一下就要休息（請假）多久，那他也來給人家看，可以「休睏嘸」？

黃浴沂為加害者抱屈說：「若要講受害者，這男的更加受害」，家裡3個小孩，家庭會不會破碎，是專程去看人家，還是不小心的，是故意、惡意，還是無意的，男的已被記兩支過，這樣傷害來傷害去，對宜蘭縣也是大傷害，「會給人家笑啊」，全國新聞都看得到。

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