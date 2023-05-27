莊銘淵喊話「要贏要先入黨」 李正皓曝不掛民進黨參選永和原因

無黨籍政治評論員李正皓，說明不加入民進黨才能爭取更多選票支持。（記者翁聿煌攝）

2023/05/27 12:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨支持無黨籍政治評論員李正皓在新北市第九選區（永和及中和區泰安里等17里）參選立委，引發黨內反彈，永和區黨部主任莊銘淵希望李正皓加入民進黨平息爭議及爭取基層支持，李正皓說，在藍營鐵票區的永和，不適合以民進黨籍身分參選，但他很佩服黨主席賴清德的遠見，就是為團結台灣，連像他這樣的「中華民國本土派」也可以合作。

民進黨在新北市永和區支持無黨籍的李正皓參選立委，引發基層反彈，永和區黨部主任莊銘淵，希望李正皓能加入民進黨，他才有辦法號召永和地區的綠營支持者支持李正皓，莊銘淵說，原本李正皓有意願，但是被民進黨中央勸阻，他不了解為什麼。

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李正皓今天回應，永和是藍營鐵票區，他和民進黨中央有共識，不適合民進黨員的身分參選，李正皓進一步說明，他原先是國民黨，現在受民進黨支持參選立委，「我一路走來，一直是中華民國本土派，我沒有變，是國民黨和民進黨變了」，這次他與賴清德深談，很佩服賴清德想要擴大民進黨的政治光譜，所以要與中華民國本土派合作。

李正皓說，賴清德繼承總統蔡英文「中華民國台灣」的論述，而推動「民主大聯盟」，在融合過程中一定會有反彈，他相信黨會逐步化解綠營和外界的疑慮，莊銘淵為民進黨在永和經營很久，是黨的重要資產，他和莊銘淵彼此的理念落差，在於莊銘淵認為「要贏要先入黨」，而他認為「入黨會限縮開拓票源空間」，雙方的共識是努力爭取永和中華民國本土派最大公約數的支持。

民進黨永和區黨部主任莊銘淵認為，李正皓加入民進黨，才能獲得綠營基層支持。（記者翁聿煌攝）

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