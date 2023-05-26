為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    檢視蔡執政7年勞工政策 立院國民黨團批承諾幾乎没有一件做到

    國民黨黨團舉行「蔡政府執政7週年 背棄勞工、漠視勞工權益！」記者會。（記者田裕華攝）

    國民黨黨團舉行「蔡政府執政7週年 背棄勞工、漠視勞工權益！」記者會。（記者田裕華攝）

    2023/05/26 15:21

    〔記者林欣漢／台北報導〕蔡英文總統執政滿7年，立法院國民黨團近來陸續召開記者會檢視兩岸、經濟、民生等政策，針對勞工政策部分，黨團總召曾銘宗今天指出，蔡政府過去7年對勞工做出的承諾，幾乎没有一件做到，低薪、過勞已躍居世界第一；勞工越忙越窮，根本不敢生小孩、也養不起，勞工在蔡英文和民進黨眼中，只是選舉工具而已。

    曾銘宗表示，蔡英文於2016年贏得總統大選後，提到勞工政策六大保障，承諾新政府會逐步落實，包括薪資要增加、工時要減少、保障非典型勞工、支持青年及中高齡就業、照顧遭受職災勞工、鼓勵組工會。7年過去，這六大保障幾乎全都跳票。

    黨團書記長謝衣鳯指出，台灣平均全年工時排名世界第四高，根據主計總處統計，去年受雇者主要工作經常性收入，月薪不到4萬元，佔全體受雇者經常性收入的59%，請問民進黨政府，為何我國低薪問題始終無法獲得改善？

    國民黨立委李德維表示，當年蔡英文以文青式口吻說出「勞工是她心中最軟的那一塊」，但7年過去，勞工其實是遭蔡英文總統與民進黨放鴿子，放最多的那一群人。去年有320位勞工死於職災，創下6年來新高，勞動部卻說是業者開工數爆增所致，難道千錯萬錯都是勞工的錯嗎？都不是勞動部的問題嗎？

    台北市議員李彥秀表示，現在檢視2016年蔡英文當時說過的話，國人只能感到民進黨政府的傲慢，聽不到人民的聲音，當年承諾改善年輕人低薪、終結低薪、基本工資立法3萬元、勞保年金改革，對勞工的四大承諾，年年跳票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡：和平是兩岸唯一選項 維持現狀是最大公約數
    2023/05/21 05:30

    蔡：和平是兩岸唯一選項 維持現狀是最大公約數
    多管齊下抑制高房價 蔡英文：居住正義仍有很長一段路要走
    2023/05/20 13:59

    多管齊下抑制高房價 蔡英文：居住正義仍有很長一段路要走

    擁機能．享前景「怡安商圈」成首選
    被問「妳是大小姐嗎？」蔡英文：沒有聽郭董這樣說過
    2023/05/20 12:09

    被問「妳是大小姐嗎？」蔡英文：沒有聽郭董這樣說過
    任期最後一年特赦陳水扁？蔡英文：還沒開始想、也沒想過
    2023/05/20 12:02

    任期最後一年特赦陳水扁？蔡英文：還沒開始想、也沒想過

    3基金打造聚富組合
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播