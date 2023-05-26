檢視蔡執政7年勞工政策 立院國民黨團批承諾幾乎没有一件做到

國民黨黨團舉行「蔡政府執政7週年 背棄勞工、漠視勞工權益！」記者會。（記者田裕華攝）

2023/05/26 15:21

〔記者林欣漢／台北報導〕蔡英文總統執政滿7年，立法院國民黨團近來陸續召開記者會檢視兩岸、經濟、民生等政策，針對勞工政策部分，黨團總召曾銘宗今天指出，蔡政府過去7年對勞工做出的承諾，幾乎没有一件做到，低薪、過勞已躍居世界第一；勞工越忙越窮，根本不敢生小孩、也養不起，勞工在蔡英文和民進黨眼中，只是選舉工具而已。

曾銘宗表示，蔡英文於2016年贏得總統大選後，提到勞工政策六大保障，承諾新政府會逐步落實，包括薪資要增加、工時要減少、保障非典型勞工、支持青年及中高齡就業、照顧遭受職災勞工、鼓勵組工會。7年過去，這六大保障幾乎全都跳票。

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黨團書記長謝衣鳯指出，台灣平均全年工時排名世界第四高，根據主計總處統計，去年受雇者主要工作經常性收入，月薪不到4萬元，佔全體受雇者經常性收入的59%，請問民進黨政府，為何我國低薪問題始終無法獲得改善？

國民黨立委李德維表示，當年蔡英文以文青式口吻說出「勞工是她心中最軟的那一塊」，但7年過去，勞工其實是遭蔡英文總統與民進黨放鴿子，放最多的那一群人。去年有320位勞工死於職災，創下6年來新高，勞動部卻說是業者開工數爆增所致，難道千錯萬錯都是勞工的錯嗎？都不是勞動部的問題嗎？

台北市議員李彥秀表示，現在檢視2016年蔡英文當時說過的話，國人只能感到民進黨政府的傲慢，聽不到人民的聲音，當年承諾改善年輕人低薪、終結低薪、基本工資立法3萬元、勞保年金改革，對勞工的四大承諾，年年跳票。

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