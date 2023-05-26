好市多毒苺事件 國民黨稱中央政府靠地方政府守護食安防線

國民黨今日上午召開「乾淨的『莓』？政府無能人民倒『莓』」記者會。（記者施曉光攝）

2023/05/26 10:58

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「乾淨的『莓』？政府無能人民倒『莓』」記者會，文傳會副主委林家興指出，中央政府處理美式賣場好市多（Costco）最近爆出的「A肝莓果」事件有諸多缺失，包括誤導資訊讓民眾無所適從，行政作業慢半拍，讓民眾繼續使用問題產品，中央政府散漫，要靠地方縣市政府守住食安防線，而且採行雙重標準，借自由貿易之名犧牲國人食安健康。

林家興說，好市多販售有A肝病菌的莓果，讓民眾人心惶惶，中央政府卻退諉卸責，監督業者不利，沒有幫消費者權益把關，導致消費者權益嚴重受損，可能無法再透過訴訟維護權益。

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國民黨新北市議員洪佳君則指出，3月19日中央政府就已經收到美國政府通知，卻沒做任何準備，3月20日食藥署消費者紅綠燈警訊依然亮著綠燈，也就是告訴大家問題產品未進入國內市場，即便有問題產品，危險因子也已被控制，經評估可能危害健康微乎其微，到了4月10日又檢驗出有問題後，中央政府又再拖了10多天，導致許多民眾把毒莓吃下肚，甚至到了5月1日又驗出邊境藍莓有問題，政府直到5月3日才告訴社會大眾。

洪佳君還表示，民眾到好市多希望藉由退貨領取慰問金，卻必須要求放棄所有民事、刑事上訴權利，誤食毒莓的潛伏期長達2個月，民眾若因此得到A肝，這樣對嗎？她要求蔡政府保護民眾，如果有人簽下放棄上訴權利，相關資料應該一律撤銷。

國民黨新北市議員黃心華說，毒莓事件呈現出中央政府散漫，要靠地方政府來守住食安防線，原本中央應該建立預警、稽核機制，同時主動查驗、發布預警以及採取必要措施，但事件發生後，中央政府在什麼地方？反觀5個縣市政府要求業者自主下架，公布購買者名單以及主動發送警告簡訊。

他表示，當高雄市政府率先重罰業者，新北市政府法務局幫助民眾約談業者，建立退費及醫療賠償機制，台北市政府衛生局在官網成立毒莓事件專區時，中央政府到底在哪裡？

黃心華還說，民進黨政府有動態的道德標準，雙重的食安判準，以及落伍的行政水準，這樣的政府應該在明年被政權輪替。

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