中國罕見密集邀台人交流 學者陳華昇：建立友中力量影響2024大選

圖為前總統馬英九三月底訪中，在南京中山陵揮筆寫下「和平奮鬥、振興中華」。（資料照，馬英九辦公室提供）

2023/05/26 06:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣經濟研究院兩岸發展研究中心主任陳華昇指出，中共自2月下旬以至4月間，廣泛邀請台灣各界人士訪問，其頻率密集程度為過去所少見，這是因應我2024年總統大選建立「友中」力量，同時為「民主協商」預做鋪排。而接下來，「海峽論壇」與「雙城論壇」，中共勢必不會放過。

陳華昇在陸委會最新一期的「大陸與兩岸情勢簡報」撰文指出，由於去年12月之後，中國疫情緩和並解除清零政策與封控措施，近3年來不利兩岸實體交流、人員往來互動因素消失，近期中共重新展開並加強對台工作。

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陳華昇分析，中共近期對台邀訪對象，涵蓋基層、宗教、政治、社會、產業、經貿、體育、學界、原住民族等多元領域，層級提高至我國前任元首及政府行政首長，包括前總統馬英九、前行政院長劉兆玄等，這波動作既大且快，除意在疫情後加速恢復兩岸交流，同時也是在對台展開「20大」後的全面統戰工作。

陳華昇認為，中共為應對即將到來的2024年我國總統選舉，其持續對台外交、軍事、經貿、施壓之餘，又試圖透過邀訪台灣工商團體、各界代表，營造對台友善之形象，拉攏台灣企業和團體，進而在台灣內部形成支持對中友好、兩岸「融合」的力量，達到影響我國選情，亦為其未來推動所謂兩岸「民主協商」做準備。

此外，陳華昇也指出，中國急於在疫情之後振興經濟，力挽外資出走、出口衰退之勢。故須營造歡迎外資、台商之形象，號召和吸引台商、台灣企業續留或加碼投資中國。同時也進而透過其「大內宣」，展現其對台工作已有新的成效。

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