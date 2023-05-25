去除「行人地獄」污名 台南爭取中央經費逾20億元提升道安

台南展開「百大路口安全行動」計畫，預計年底前至少完成100處路口改善措施。 （記者洪瑞琴攝）

2023/05/25 23:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院院會25日通過「行人優先交通安全行動綱領」，台南市府表示，將與中央齊心努力，展開「百大路口安全行動」計畫，預計年底前至少完成100處路口，採取行人專用時相、行人綠燈早開方式，以及道路更新時一併處理行穿線退縮、增設庇護島等改善工程，向中央爭取經費逾20億元。

市長黃偉哲表示，行政院通過「行人優先交通安全行動綱領」，共19項行動方案，多數工作需由地方政府落實執行，南市道安團隊責無旁貸，先實施百大路口安全行動，由「重點區域優先處理」、「全域普及逐步推動」原則，研擬快速處理號誌改善、積極評估道路工程、校園環境整體改善。

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交通局表示，在工程方面，今年向中央申請「提升道路品質計畫補助」約16.7億元，計畫內相關道路連同檢視行人安全環境需求納入工程改善；另爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」約4.4億元，其中包含27校通學步道與路口改善經費。

此外，路口行人改善方面，市府編列預算辦理路口人本通行安全提升計畫與增設行人號誌倒數計時燈，經費約4000萬；而今年也響應中央政策，預計於新營區中正路與三民路周邊，設置「行人及高齡友善示範區」。

5月8日台南發生3歲女童過斑馬線，遭未禮讓行人的汽車撞擊身亡、女童媽媽重傷的不幸憾事，「行人地獄」道路安全問題，再度引發各界批評聲浪。

黃偉哲昨日也在臉書透露，3歲女童的媽媽轉入普通病房持續努力復健，他到醫院探視慰問，並且告訴女童爸爸媽媽：「我們都一樣，會一直記得妹妹」，允諾會用最大的努力來建構台南的交通安全網、強力執法取締違規，全力配合中央「道安行動綱領計畫」，嚴格從教育、工程、執法跟監理4個面向明確規範政策，落實推動執行。

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