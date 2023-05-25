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    東港舊鎮公所建物將拆除 採素地標售金額上看1億

    東港鎮公所舊建物將拆除。（記者陳彥廷攝）

    東港鎮公所舊建物將拆除。（記者陳彥廷攝）

    2023/05/25 23:10

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮公所去年搬遷後，舊的行政中心已人去樓空，為活化資產，東港鎮公所近期將進行拆除作業，由於地坪大且方正，又在東港鎮的鬧區週遭，據當地地政士估計，標售市價可達1億元，對地方公所可說是不無小補。

    東港舊鎮公所大樓距今已48年歷史，早在都市計畫劃設前就已取得所有權，因此劃入都市計劃時，並未被畫設於機關用地而是一般住宅區，而當公所搬遷至新址後，原公所的用地處理就成為當務之急。

    東港鎮公所主秘劉佳郎指出，由於該處並非屬機關用地，因此不必進行都市計畫的變更即可處分，而當初會覓地新建，就是因為舊建物太過老舊，加上空間、動線不符現代化辦公室使用，結構安全性亦有虞，因此建物部分安排拆除，拆除案已發包，約不到百萬元即可拆除，已在現場圍上封鎖線。

    鎮公所指出，該塊地約有400多坪，地形方正且面寬寬，又緊臨學校，週遭都是住宅，但只要過街就是鎮內海產街、轉運站等，可說是鬧中取靜，未來在拆除建物後，將採取素地標售挹注鎮庫。

    據當地地政士評估，該區目前公告土地現值為23400元每平方公尺，而該地雖然地點佳，但因非屬幹道旁，較幹道旁略降，但仍可上看每坪20至25萬元之譜，加上鎮內大面積土地已難覓，若是在競標者爭相出價下，不排除會出現更高的標售價。

    鎮代會日前針對此案，質詢要求鎮公所說明未來標售後的初步使用規劃，鎮長黃禎祥指出，新大樓還有欠款，加上未來連通生命紀念園區所需的3—8道路自籌款，就要8000萬元，而各項公共建設都會依輕重緩急規劃。

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