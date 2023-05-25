落實禮讓行人！ 警政署為期2週全國1300路口精緻大執法

行政院會今通過「行人優先交通安全行動綱領」。（記者鍾麗華攝）

2023/05/25 13:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今通過「行人優先交通安全行動綱領」，內政部表示，自5月22日起，針對高發事故路口，6都及彰化縣擇100個，其他縣市擇50個，總計約1300個路口，展開為期2週高密度、高頻率的精緻執法。警政署長黃明昭在院會後記者會表示，這次全國路口行人安全大執法及精緻執法，會如同當年取締酒駕、未戴安全帽一樣，持續貫徹執法，讓「禮讓行人」成為習慣。

行政院長陳建仁表示，他一上任，特別重視「治安、道安、資安」三安施政工作，其中「道安」關乎每一位國人「行」的安全。據交通部統計，我國道路交通事故30日內死亡人數111年為3085人，其中行人死亡事故為394人，約占12.7%。近期外界對台灣的人行環境給予「行人地獄」污名，以及多起國人綠燈走在斑馬線上，卻遭車輛事故而喪命，政府須負起全責拿出辦法解決的問題。

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「行人優先交通安全行動綱領」分別從工程、教育、監理、執法4面向，統合各部會擬定政策，提出共19項行動方案。包括改善4601處路口行人安全設施、建置25處「行人及高齡友善示範區」推動限速至30公里；並研議罰鍰大戶及違規紀錄嚴重者，恢復定期換照等。

此外，內政部表示，警政署提出執法面項2大行動方案「加強重點項目執法」及「路口科技執法」。日前已實施全國「路口不停讓行人大執法」，在各地前十大易肇事（違規）路段進行取締，並將路口不停讓行人、非號誌路口未停車再開、道路障礙等列為重點執法項目，自5月1日至21日止，總計取締違規逾10萬8343件，其中又以違規停車取締逾8萬1522件最多、路口不停讓行人取締1萬4514件次之，大執法後與去（111）年同期相較，事故傷亡人數降低逾1成。

內政部指出，透過科技執法，加強執法密度，以今年1月起至5月21日止，統計全國265處科技執法共取締73萬962件，事故部分較去年同期減少42件，死傷減少167人；自111年6月5日至112年5月21日止，45處區間測速，共取締31萬7873件超速違規，較去年同期增加26萬3225件，事故減少276件、死傷減少212人。

內政部指出，在過去前瞻建設等計畫的支持下，截至111年底止，全國共完成357公里人行道的建置、改善1331處路口、排除1571處障礙物、騎樓整平295公里，未來政府會持續精進道路設計及加速工程改善，搭配交通安全教育的扎根。

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