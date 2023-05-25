中國無人機入侵我國領空 監院報告：金馬、東引皆有

左圖為去年在微博瘋傳共軍無人機飛到我國外島拍攝國軍清晰站崗照。右圖則為為國軍對著鏡頭丟擲石頭，試圖驅趕無人機。（資料照；圖翻攝自微博）

2023/05/25 02:10

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中國無人機侵擾外島 監院：國防部下令第一擊發信號彈打擊民心士氣

〔記者吳書緯、楊丞彧／台北報導〕中國無人機去年密集侵擾我國外島，引發國人關注。根據監察院調查報告指出，去年金門、馬祖、東引皆有偵獲不明飛行物，並首度發現中國運用艦船搭載無人機對東引、亮島、高登島從事空中監偵活動；監委並指出，去年金門二膽守備隊官兵對中國以丟擲石頭反擊的方式，在第一擊需要國防部長邱國正授權的情況下，並未違反相關規定

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中國去年8月間對台發動軍演，金馬外島亦遭小型無人機騷擾；監委林文程、賴鼎銘針對中國無人機近期侵擾外島領空，嚴重威脅國防安全及區域穩定進行調查，監察院近日公布調查報告。監院直指，國防部為避免輕啟戰端，限制守軍只能用信號彈示警，後恢復以輕兵器擊落，雖然有軍事戰略考量，「但已打擊國人民心士氣」，凸顯國軍應變守舊保守，無法跟上科技時代演變。

調查報告指出，中國於2022年7月25日至29日漢光演習期間，共機接連於台海周邊對我國襲擾，於同年7月28日派遣無人機，分別於我國外島地區（東引、亮島、高登）周邊空域從事空中監偵活動，此為首度發現中共運用艦船搭載該型機進入我外島空域進行情蒐。

針對金門二膽島官兵去年對中國無人機投擲石頭攻擊一事，調查報告認為，2022年8月16日下午，金門二膽島發現中國民用型無人機侵擾，當時金防部二膽守備隊上士班長發現無人機滯空低飛，但依當時國防部的處置規定，發現無人機即以廣播系統告警全島人員警戒，並射擊信號彈1發示警符合作業程序，而且除信號彈外，第一擊需要邱國正授權，不然不得實施反擊。

調查報告指出，當時二膽守備隊的曾姓上士班長在空拍機驟降時，因為考量觀測所為機敏場所，一時情急而隨手向無人機丟擲石頭，雖依「民用航空法」規定未經同意的無人機應由縣市政府取締，但二膽島為軍事管制區，無法協請警方處理，所以曾姓上士採取適當措施予以制止或排除，並未違反相關規定。

此外，監委調查發現，去年特定時間內，外島地區有偵獲不明飛行物，包含金門、馬祖、東引皆有偵獲；惟調查報告隱去統計時間範圍以及偵獲的架次。

最後，監委表示，中國無人機自去年10月7日後，迄今未發現侵擾活動，但國防部研判後續中共仍可能持續運用無人機對外島地區從事灰色地帶襲擾，並於網路媒體醜化國軍，影響我軍士氣。

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