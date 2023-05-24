中國無人機侵擾外島 監院：國防部下令第一擊發信號彈打擊民心士氣

去年疑似中國無人機近距離拍攝小金門國軍據點的影片在網路上流傳。（翻攝微博影片）

2023/05/24 23:26

〔記者吳書緯、楊丞彧／台北報導〕中國去年為報復時任美國眾議院議長裴洛西訪台，除對台發軍演外，也以無人機侵入金門，但國軍僅以發射信號彈驅離，引發譁然。監察院最新調查報告指出，國防部當時為避免輕啟戰端，限制守軍只能用信號彈示警，之後恢復以輕兵器擊落，雖然有軍事戰略考量，「但已打擊國人民心士氣」，凸顯國軍應變守舊保守，無法跟上科技時代演變。

中國去年8月間對台發動圍島軍演，金馬外島亦遭小型無人機騷擾；監委林文程、賴鼎銘針對中國無人機近期侵擾外島領空，嚴重威脅國防安全及區域穩定，國防部似無採取積極作為，以確保我國領空主權，以及中科院的無人機防禦系統成效進行調查，監院近日公布調查報告。

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監委調查發現，國防部自2016年12月16日起令頒無人機侵擾標準作業程序規定，原可運用防衛武器擊落。直到2022年7月25日至29日國軍漢光演習，繼之美國眾議院議長裴洛西於同年8月2日來訪，共機接連侵擾並在台周邊實施軍演，金馬外島亦遭小型無人機騷擾。

監委指出，國防部為避免輕啓戰端，期間修正規定，限制守軍只能射擊信號彈示警，未久又再修正，恢復以輕兵器射擊擊落，期間轉折固有其軍事戰略上的考量，但已打擊國人民心士氣，按小型無人機體積小、機動性佳，等到守軍攜信號槍、干擾槍抵達現場，其早已窺探偵搜完畢飛離，哨所人員未充分利用隨身之武器裝備即時應變處置，顯欠妥適。

監委認為，2022年8月16日金門二膽島無人機侵擾事件，凸顯國軍應變守舊保守，無法跟上科技時代的演變，請國防部審慎通盤檢討因應。

此外，監委指出，目前世界各國軍方對於無人機（軍用、民用）偵測及反制（防禦）策略，尚處於研究發展運用階段，隨著無人機技術發展升級也在同步發展，成為近年關注重點，由於小型無人機取得容易，並具備體積小、操作限制低及無固定飛行路徑等不易察覺特性，攻擊時往往猝不及防，已形成各國高度防範新型態威脅，在俄烏戰爭中已驗證奇襲戰果。

監委表示，台灣島內反制防禦部分，國軍已建案「遙控無人機防禦系統」執行中（2022年至2026年）；外離島部分，國防部允應以2022年8月至10月共軍無人機侵擾為戒，儘速因應處理，以確保國防安全。

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