中國無人機侵擾外島 監院：國防部下令第一擊發信號彈打擊民心士氣
〔記者吳書緯、楊丞彧／台北報導〕中國去年為報復時任美國眾議院議長裴洛西訪台，除對台發軍演外，也以無人機侵入金門，但國軍僅以發射信號彈驅離，引發譁然。監察院最新調查報告指出，國防部當時為避免輕啟戰端，限制守軍只能用信號彈示警，之後恢復以輕兵器擊落，雖然有軍事戰略考量，「但已打擊國人民心士氣」，凸顯國軍應變守舊保守，無法跟上科技時代演變。
中國去年8月間對台發動圍島軍演，金馬外島亦遭小型無人機騷擾；監委林文程、賴鼎銘針對中國無人機近期侵擾外島領空，嚴重威脅國防安全及區域穩定，國防部似無採取積極作為，以確保我國領空主權，以及中科院的無人機防禦系統成效進行調查，監院近日公布調查報告。
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監委調查發現，國防部自2016年12月16日起令頒無人機侵擾標準作業程序規定，原可運用防衛武器擊落。直到2022年7月25日至29日國軍漢光演習，繼之美國眾議院議長裴洛西於同年8月2日來訪，共機接連侵擾並在台周邊實施軍演，金馬外島亦遭小型無人機騷擾。
監委指出，國防部為避免輕啓戰端，期間修正規定，限制守軍只能射擊信號彈示警，未久又再修正，恢復以輕兵器射擊擊落，期間轉折固有其軍事戰略上的考量，但已打擊國人民心士氣，按小型無人機體積小、機動性佳，等到守軍攜信號槍、干擾槍抵達現場，其早已窺探偵搜完畢飛離，哨所人員未充分利用隨身之武器裝備即時應變處置，顯欠妥適。
監委認為，2022年8月16日金門二膽島無人機侵擾事件，凸顯國軍應變守舊保守，無法跟上科技時代的演變，請國防部審慎通盤檢討因應。
此外，監委指出，目前世界各國軍方對於無人機（軍用、民用）偵測及反制（防禦）策略，尚處於研究發展運用階段，隨著無人機技術發展升級也在同步發展，成為近年關注重點，由於小型無人機取得容易，並具備體積小、操作限制低及無固定飛行路徑等不易察覺特性，攻擊時往往猝不及防，已形成各國高度防範新型態威脅，在俄烏戰爭中已驗證奇襲戰果。
監委表示，台灣島內反制防禦部分，國軍已建案「遙控無人機防禦系統」執行中（2022年至2026年）；外離島部分，國防部允應以2022年8月至10月共軍無人機侵擾為戒，儘速因應處理，以確保國防安全。