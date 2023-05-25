解決南勢角交通壅塞 綠委江永昌批侯市府「卸責」中央

民進黨立委江永昌。（資料照）

2023/05/25 00:31

〔記者楊丞彧／台北報導〕新北市中和區地狹人稠，南勢角地區交通壅塞問題嚴重。民進黨立委江永昌24日在立法院交通委員會指出，內政部2019年核定經費研析改善南勢角交通，報告2021年提出開闢南勢角東西聯外道路、台64增設匝道及北二高中和交流道改善等三大方向。其中，開闢聯外道路屬地方政府權責，新北市政府卻「卸責」給中央，稱高快速道路改善得先做，藉口擱置聯外道路。江永昌直言，交通部願跟地方合作，「他就沒要跟你合作啊！」

江永昌說，中和區地狹人稠，尤其是南勢角區域，導致交通壅塞問題嚴重。在他不斷爭取之下，2019年底內政部核定700萬元，針對南勢角交通問題進行研析，擬定三大方向解決，2021年報告出爐。

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江永昌說明三大方向，第一是在興南路二段末端往東、往西各開闢聯外道路。往西聯外道路將接到中和區中興街202巷及180巷，有機會打通到台64線底下。其次，台64線新店往板橋在中和沒設下匝道，因此許多車輛只好得走平面道路，包括中正路及景平路，造成交通壅塞。因此，報告也建議增設匝道。最後，國道3號北二高中和交流道下匝道有車流交織問題，南北向下匝道車流分別要往板橋或下中和車流交錯，造成行車危險。

江永昌說，對於中和交流道車流交織問題，去年8月高速公路局可行性研究出爐，今年3月規劃設計也已招標。而改善工程目前有二，一是環形匝道往板橋，能容納較多車輛，但可能破壞漳和濕地；另一是開闢直線匝道往板橋。他詢問高公局目前進度為何？

高公局官員回應，今年3月包括可行性與規劃設計、未來監造一起發包出去了，高公局選擇直線匝道方案，對濕地較無影響。預計今年中提出可行性評估報告，再循序推進，希望儘快執行改善工程。至於工程款是否為9億元，高公局則回應，這部分仍要等工程全數確定，因為改善工程還會涉及高速公路主線進行小幅度微調，這都是高公局負責處理。

江永昌說，北二高中和交流道改善、台64線增設下匝道及開闢南勢角東西向聯外道路是三個獨立工程，高公局負責北二高，台64線由公路總局研議中，而開闢南勢角聯外道路則是新北市府之職責。然而，新北市政府卻指責中央，把責任推給中央，稱國道跟快速道路問題不先解決，聯外道路開闢就放在那邊等待。他問交通部長王國材，此題該做何解？王國材回應，中央與地方各自有管理權責，高快速道路在公路總局，地區道路則在地方政府，必須彼此一起努力才能解決。

江永昌聽了直言：「他就沒有要跟你合作啊！」最近新北市議會質詢相關交通議題，市府將責任全推給中央高快速道路不定案，將南勢角聯外道路擱置，稱研究規劃都能不進行。但就客觀來看，中央的進度實際上不斷在推進。江永昌說，中和交流道改善工程比較明朗，至於台64線下匝道，目前傾向於不與北二高連接，單純做錦和路下匝道，希望公路總局儘速定案，讓新北市政府再也沒有理由搪塞、愧對新北市民。

王國材允諾，就國道3號與台64線改善會儘快依建議進行。目前中和交流道看起來有進度，台64線中正路西出匝道，要請公總研議。不過，他也強調，除了高快速道路之外，平面道路這部分，地方政府也要負點責任。

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