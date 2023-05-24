直搗賴清德本命區台南 柯文哲自認選上總統有「4大利多」

台南東區南聖宮董事長張義煌（右）送大菜頭給民眾黨主席柯文哲，預祝他當選總統。（記者王俊忠攝）

2023/05/24 17:55

〔記者王俊忠／台南報導〕參選2024總統的民眾黨主席柯文哲今天（24日）深入賴清德本命區，到台南市東區南聖宮參香，南聖宮董事長張義煌送上大菜頭祝福他。柯文哲說，他在台北市長任內所用的3位副市長涵蓋國、民、親各黨，以及他與美國、中國的互動關係，選上總統有4大利多，能降低台海戰爭機率，台灣能成為中、美溝通橋梁，台灣內部會和諧，以及政府效能更好。

柯文哲與民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦等幕僚拜訪南聖宮，受到張義煌與地方多名議員、里長及廟方志工熱情歡迎。

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柯文哲說，會出馬選總統，是認為自己若選上總統，能減少中、台兩岸擦槍走火的機會，當然希望台灣是和平、安全，中國與美國維持平衡，他相信，有溝通能減少誤解、增加善意與諒解，以他辦過雙城論壇、世大運的經驗，有自信能讓台海發生戰爭的機會降到最低。理論上，台海應該不會發生戰爭，但戰爭就怕是有意外發生，他能避免兩岸出現擦槍走火的狀況。

其次，他在台北市長任內的3位副市長與局處首長，有來自北、中、高地區；涵蓋國、民、親各黨派，就像他在台大醫院當醫師，救人時不會問病人是哪個黨派的；陪媽祖遶境走9天，他深刻感受到「台灣人善良的一面」，因為拿食物給你吃的人，也不會問你的黨派，台灣內部的仇恨都是製造出來的，因為仇恨是政治動員有效的方法。

柯文哲說，他先前訪新加坡，曾問星國高層，在中、美兩國間周旋得很好，對台灣看法如何？新加坡高層回說，「台灣內部自己都喬不好了」。這句話直戳到台灣的要害。第3，在中、美兩國競爭的很激烈、彼此都對彼此感冒的情況下，以他與這兩大國的互動，自信台灣能當中、美兩國溝通的橋梁，而非中、美對立的棋子，他也向美方表達能推動中國往民主自由的方向前進啊！

柯文哲還說，第4，他從政清廉打拚、不會貪污，用科學精神做事，台北市長8年任內，每天都是清晨7點半到市府上班，起初有公務員不相信他能做得到，以他的做事、用人方法標準，能讓台灣政府更有效能、清廉，內政更進步，打造台灣成為一個正常國家。

民眾黨主席柯文哲（前排右四）率幕僚到台南東區南聖宮參香。（記者王俊忠攝）

民眾黨主席柯文哲造訪台南東區南聖宫，受到廟方志工熱情歡迎。（記者王俊忠攝）

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