桃園招募公衛護理師變局長室專用 議員黃婉如酸「唯才適用？」

桃園區衛生所有多位公衛護理師被調到衛生局局長室任職，議員黃婉如質詢時點名同樣有醫療背景的副市長王明鉅，這是用人唯才嗎？要求王明鉅到衛生所走一趟，趕快把調走的人力歸還衛生所。（擷取自桃園市議會直播畫面）

2023/05/24 15:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府衛生局今年2月被爆公衛護理師徵選不公，其中錄取的2位護理師均出身敏盛綜合醫院，當時網紅「四叉貓」劉宇質疑曾任敏盛綜合醫院院長的衛生局長劉宜亷，有圖利特定人士之嫌，議員黃婉如今於市政總質詢時更指出，衛生局徵選進來的護理師不少都調到衛生局長室擔任秘書等職務，根本無視吃緊的衛生所人力；副市長王明鉅回應，會請衛生局長處理。

黃婉如針對此議題，直接點名同樣有醫療背景的王明鉅回答，並說「因劉宜亷先前拜託不要問他」，那她只好質詢副市長了，想請副市長解釋何謂「唯才適用」；她舉桃園區衛生所5位護理師為例，1位離職了，1位是長照督導調局長室秘書，今年2月考進來的1人也被調到局長室秘書，連局長司機都有公衛背景，現職是新健科聘用督導，還有1人原是局長秘書，現在調任副市長秘書，另1位同樣是今年2月考進來的，也即將調任局長室，讓衛生所人力更加吃緊。

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黃婉如要求王明鉅到桃園區衛生所實際走一趟，「趕快把調走的人力還給桃園區衛生所」，並批衛生局招了護理師進來，人力卻多是自己在使用，這對民眾有什麼幫助？王明鉅回應，會請衛生局長來處理。

網紅「四叉貓」劉宇今也於臉書指出，當初他質疑劉宜亷有圖利特定人士之嫌，其中徵選到的2位公衛護理師，1位是敏盛綜合醫院副主任，已經調任局長室秘書，另1位是敏盛社區醫學部護理長，即將調任局長室，「等於佔著衛生所缺，實際卻讓衛生所更缺人力」。

對此，桃市府衛生局人事室回應，經查桃園區衛生所護理人力今年擴增編3人，1人離職、1人支援衛生局，現有出缺2人，預計今年6月1日到職補齊；人事室強調，該所人力支援衛生局1名，是依2015年訂定的桃園市政府衛生局所屬各區衛生所人員支援原則辦理，在考量衛生所推動業務量能的前提下，短期作人力調整方案，以因應桃市各項公衛政策業務推動的人力需求。

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