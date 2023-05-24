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    綠營爆詐騙犯是侯友宜座上賓 藍議員呂家愷：合照無罪

    民進黨南市議員指與侯友宜比鄰而坐者，就是亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松。（圖由南市議員蔡筱薇提供）

    民進黨南市議員指與侯友宜比鄰而坐者，就是亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松。（圖由南市議員蔡筱薇提供）

    2023/05/24 13:37

    〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨台南市議員周嘉韋、李宗翰等人今天召開記者會，指亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松曾是國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的座上賓，侯與房地產詐騙主嫌推廣都更，成為詐騙集團最得力的幫手。對此，新北市城鄉局表示，不論秦啟松本人或該公司，在新北市沒有任何都更案；「侯家軍」新北市議員呂家愷回嗆，合照並無罪，勿光以一張合照烏龍爆料。

    新北市城鄉局指出，民進黨台南市議員指秦啟松在新北市推動都更詐騙案，但經查秦啟松在新北沒有任何都更案，呼籲民進黨台南市議員可以關心台南市的太陽光電弊案，千萬不要不發一語。

    城鄉局表示，民進黨台南市民進黨議員拿出照片，宣稱秦啟松透過都更案進行詐騙，不過該名人士不論是公司或是本人，在新北市沒有任何一件都更案，請議員不要未經查證就「看圖編故事」，成為造謠的來源。

    呂家愷回嗆說，請台南市民進黨議員先管好自己轄區內的紛紛擾擾，例如台南88槍背後的光電案，請民進黨總統參選人賴清德務必說明清楚，與前民進黨中執委郭再欽有無任何關係。

    呂家愷提醒民進黨發言人，勿光以一張合照又要烏龍爆料，市府已證實秦啟松在新北並未有任何都更案，監察院資料更沒有侯友宜接受其政治獻金的記錄。

    他呼籲，請民進黨說明為何立委陳歐珀被爆出眾多場合與詐騙集團同框，以及接受保母座車等贊助事實，「合照並無罪，合照加上合夥才是問題的所在」，請民進黨說明究竟有沒有和詐騙集團同夥。

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