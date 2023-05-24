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    嘉市府小內閣人事動盪 社會處長黃毅晨6月1日離職

    嘉義市府社會處長黃毅晨。（資料照）

    嘉義市府社會處長黃毅晨。（資料照）

    2023/05/24 11:24

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市長黃敏惠去年年底連任成功，進入第四任市長任期，但最近市府小內閣人事動盪，4月時副市長離職，交通處長涉貪調任，今年2月上任的社會處長黃毅晨，今天則在市務會議宣布將於任職至5月31日，6月1日離職。

    78年次的黃毅晨，嘉南藥理科技大學社會工作學系畢業，107年專門職業及技術人員考試社會工作師考試及格，曾擔任財團法人陽光社會福利基金會台南工作站社工師。2月9日上任時黃毅晨說，將朝全齡共享、世代移居的方向前進，他過去在基層深耕，更貼近基層民意，將會把民意帶入社會處，讓社會處有更好的發展。

    黃毅晨上任3個多月，最近傳出將離職，本報記者向他查證，黃昨僅以訊息回覆「沒有喔，謝謝」，並未進一步說明，但今天市務會議上就宣布6月1日離職，記者今天撥打黃毅晨手機、傳簡訊詢問離職原因，黃毅晨並未回應。

    嘉義市府小內閣最近人事動盪，輔佐黃敏惠3年8個月的副市長陳淑慧，4月16日離職，目前遺缺未補。

    原交通處長鄭君健涉貪，檢方訊後10萬元交保，4月10日調任參議，市府日前宣布，交通處長將由高雄市政府交通局主任秘書許啟明接任，6月17日到任。

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