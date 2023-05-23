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    中市寵物公園「萌兔專區」歸運動局管 鄭功進批「會不會太扯」

    中市設「萌兔專區」讓民眾遛寵物兔。（市府提供）

    中市設「萌兔專區」讓民眾遛寵物兔。（市府提供）

    2023/05/23 19:32

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市目前設有7處寵物公園，市議員鄭功進今天指出，中市平均3萬隻寵物才設一處寵物專區，遠不及台北市6650隻寵物就有一處，權責更是多頭馬車，農業局動保處管貓狗，兔子竟歸運動局管，促市府成立跨局處小組統一權責；建設局長陳大田指出，寵物園區以場地主管單位負責管理，專開放遛寵物兔的「萌兔專區」，因位國民運動中心才由運動局主管，但若涉及寵物相關事務，動保處均會提供協助。

    鄭功進指出，他自己也有「毛小孩」，能體會飼主需帶寵物放風的需求，但寵物園區興建數太少，很多民眾只能帶毛小孩到一般公園活動，但公園人多，加上不乏怕狗人士，均造成飼主與民眾困擾甚至糾紛。

    鄭功進指出，台中目前僅設7處寵物公園，平均每3萬隻寵物才有一處寵物專區，相比台北市每6650隻就有一處，寵物專區數落差懸殊，台中市政府顯然努力不足。

    鄭功進另指出，寵物專區權責多頭馬車，選址靠農業局提出建議、建設局評估建設、寵物排遺管理單位是衛生局，甚至貓狗問題歸動保處管，兔子竟歸運動局管，「會不會太扯」讓民眾傻眼，市府應成立跨局處專責小組統籌，以利加速專區設置，更避免互踢皮球。

    建設局長陳大田表示，寵物專區內設有安全圍籬、隧道、狗便袋、清洗兼飲水台、休憩區等設施，有場地維護需求，目前以寵物專區所在地的主管單位負責，「萌兔專區」因利用北區中正公園內的國民運動中心空間設置，由運動局為管理單位，但若有寵物相關問題，動保處均會提供專業協助。

    陳大田指出，台中市寵物專區自2019年至今已由原1處增至7處，另包括在海線地區、大里及豐原區、高美溼地等，因應民眾提出需求及兼顧區域平衡，正評估設置可行性。

    「萌兔專區」管理單位竟是運動局，議員鄭功進斥「會不會太扯」。（記者蘇孟娟攝）

    「萌兔專區」管理單位竟是運動局，議員鄭功進斥「會不會太扯」。（記者蘇孟娟攝）

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