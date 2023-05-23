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    張勝德憂宜蘭鐵路高架配合款財源 縣府：54億元可負擔但盼中央支應

    宜蘭縣議會議長張勝德。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣議會議長張勝德。（記者蔡昀容攝）

    2023/05/23 18:18

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕鐵路高架宜蘭至羅東段，全長16.1公里，興建經費約252億元，縣府配合款約54億元，國民黨議長張勝德今天質詢，財務能否執行？縣府回應，據實施期程，每年應負擔金額約4到7億元，近年主要收入都有成長，縣府有能力負擔，但仍希望中央幫忙甚至全額負擔配合款，以減輕宜縣財政負擔，避免過度干擾其他施政計畫的推動。

    鐵路高架宜蘭至羅東段，實際範圍為四城車站往南至冬山車站，全長16.1公里（其中3.7公里已高架化），未來將消除9處平交道，解除交通瓶頸與安全問題，平衡鐵路東西城鄉發展，宜蘭、二結、中里、羅東4個車站，也將改建高架，並新增宜蘭新站。

    議長張勝德今天在議會總質詢。張問，鐵路高架54億配合款，縣府如何規劃財源？財政稅務局長盧天龍說明，根據縣府當初提報計畫，扣除基本需求後，每年可自由運用財源約15億元；而鐵路高架案，每年應負擔金額約4至7億元，當時縣府評估，有能力負擔。

    盧天龍表示，近年稅收成長率比預估樂觀，中央挹注的統籌分配稅款和一般性補助款，都有成長，可自由運用財源因此連帶成長，未來工程計畫若不變，縣府有能力負擔配合款。

    不過，盧天龍話鋒一轉，指出宜蘭縣的財政結構尚未完善，為了避免鐵路高架過度干擾其他施政計畫推動，也會極力向中央爭取，減輕地方配合款金額，甚至由中央全額負擔，藉此減輕宜蘭縣的財政負擔。

    主計處長林秋燕說，近兩年的統籌分配稅款和一般性補助款，每年漲幅7至9億元，和往年每年3至4億元漲幅相比，增加許多；按照目前規劃，54億元分配款將分10年進行，自籌狀況穩健，是財政可以負擔範圍。

    張勝德認為，54億元對宜蘭財政來說，一定會排擠其他建設和經費，據他了解，中央明年底前要通過綜合規劃，2025年編列預算發包，2030年前完工，他希望縣府團隊能積極向中央爭取，讓中央全額負擔？讓宜蘭有多一點經費，給孩子和長者更多福利政策。

    宜蘭縣財政稅務局長盧天龍。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣財政稅務局長盧天龍。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣政府主計處長林秋燕。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣政府主計處長林秋燕。（記者蔡昀容攝）

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