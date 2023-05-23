國民黨三星鄉長李志鏞涉貪收押2個月確定 縣府將派員代理

國民黨三星鄉長李志鏞（中）涉貪收押2個月確定，宜蘭縣政府將派員代理。（資料照）

2023/05/23 14:20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌收賄40萬元及圖利特定廠商，被裁定羈押禁見，李提起抗告，高等法院昨晚駁回抗告，收押禁見2個月確定。宜蘭縣政府今天回應，收到地檢署羈押通知後，將停止其職務並派員代理。

此案共帶回19人偵訊，檢察官訊後聲押李志鏞、三星鄉公所農業課長蕭振岳、廠商張聖謙，法官17日裁定李志鏞收押禁見，蕭振岳、張聖謙各以15萬元及20萬元交保。檢方和李志鏞均提起抗告，高院駁回李的抗告，至於蕭、張2人，認定檢方抗告有理由，撤銷發回宜蘭地院重裁。

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李志鏞被收押禁見至少2個月，地方人士認為，鄉政不能空轉，應儘速派員代理，縣府民政處表示，收到檢署羈押通知後，會依照地方制度法停止李志鏞職務，並派員代理，代理人選則由縣長林姿妙決定，代理鄉長到任前，鄉公所秘書江淳銘暫代。

全案導火線源自於三星鄉公所辦理的3項活動標案，其中編列65萬元預算的2019年三星鄉花海周邊意象及布置、150萬元預算的2020年三星鄉年節街景布置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程，李志鏞疑內定特定廠商，涉嫌收受張聖謙40萬元賄款。

另外一件是三星鄉聖誕樹裝置案，預算50萬元，設計成多筆標案，每筆10萬元以下，不用辦理公開招標，規避政府採購法圖利特定廠商，涉犯對主管或監督事務直接圖利罪嫌。

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