檢抗告成功！三星鄉長李志鏞收押確定 課長、廠商交保撤銷

高等法院今晚駁回李志鏞（見圖）抗告，收押禁見2個月確定。（資料照）

2023/05/22 21:44

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍的宜蘭縣三星鄉長李志鏞等人被控辦活動時圖利特定廠商、收賄40萬元，檢方依收賄及圖利罪嫌、且有勾串之虞，將李志鏞、鄉公所農業課長蕭振岳、廠商張聖謙3人均聲押禁見，法官訊後，裁定李志鏞收押禁見、蕭15萬元、張20萬元交保候傳；檢方和李志鏞均提起抗告，高等法院今晚駁回李志鏞抗告，收押禁見2個月確定，蕭、張則撤銷發回宜院重裁。

高院裁定指出，依相關卷證、調查事證，李志鏞確實涉貪犯罪嫌疑重大，其所犯最輕本刑為5年以上的重罪，也有事實可以認定具勾串共犯、證人之虞，且有逃亡可能性，若不予以羈押，無法確保李在後續的偵查、審判程序能夠順利進行，因此今晚裁定將李抗告案駁回確定。

請繼續往下閱讀...

另外，蕭振岳、張聖謙的部份，高院指出，一審已認定2人犯罪嫌疑重大，也有私串共犯和證人之虞，但無羈押必要，均予交保，卻未說明為何僅以15萬元、20萬元交保，即可確保蕭、張不會勾串共犯或證人，「理由尚有不備」，因此裁定檢方抗告有理由，今撤銷發回宜院重裁。均不得抗告。

檢廉調查，李志鏞涉嫌於2019年間，將預算65萬元的「三星鄉花海周邊意象及布置工作」標案、2020年三星鄉年節街景布置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程」預算150萬元2案，內定特定廠商，收受廠商張聖謙40萬元賄賂，涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄、洩密等罪嫌。

此外，鄉公所延伸預算65萬元的花海活動，辦理耶誕樹裝飾工程預算約50萬元，李志鏞將其分包成10萬元以下的數個案子，規避公開招標，也涉對主管或監督事務直接圖利罪嫌。

宜蘭地檢署日前指揮廉政署兵分多路，展開大動作搜索、約談行動，訊後，將李志鏞、蕭振岳、張聖謙3人均聲押禁見；宜院裁准李收押禁見，蕭、張各以15萬元、20萬元交保候傳。檢方、李均不服裁定，向高院抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法