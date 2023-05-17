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    國民黨三星鄉長李志鏞涉嫌收賄及圖利 法官裁定收押禁見

    李志鏞（中）昨晚11點被移送宜蘭地檢署複訊，面對媒體詢問，連說2次「沒代誌」。（記者江志雄翻攝）

    李志鏞（中）昨晚11點被移送宜蘭地檢署複訊，面對媒體詢問，連說2次「沒代誌」。（記者江志雄翻攝）

    2023/05/17 13:53

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌收賄及圖利案，檢察官依違反貪污治罪條例聲押李志鏞、三星鄉公所農業課長蕭振岳及張姓廠商，宜蘭地方法院今天上午11點召開羈押庭，下午1點38分，李志鏞被裁定收押禁見，蕭振岳與張姓廠商各以15萬元、20萬元交保。

    檢廉調查，此案導火線源自三星鄉公所辦理的3件工程，活動預算65萬元的2019年三星鄉花海周邊意象及布置、預算150萬元的2020年三星鄉年節街景布置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程，李志鏞涉嫌收取廠商40萬元賄款。

    另外一件是三星鄉聖誕樹裝置案，預算50萬元，三星鄉公所疑似設計成單筆10萬元以下標案，不用辦理公開招標，藉此規避政府採購法圖利特定廠商。

    宜蘭地檢署昨天指揮廉政署兵分多路，帶回6名被告及16名證人共19人偵訊，昨晚11點，列被告的李志鏞被帶到宜蘭地檢署複訊，面對媒體詢問，連說2次「沒代誌」。

    檢察官漏夜偵訊，今天凌晨1點40分，聲押李志鏞、蕭振岳、張姓廠商，同案被告張姓廠商劉姓妻子及三星鄉公所農業課承辦員陳建宏均10萬元交保、沈姓廠商5萬元交保。

    宜蘭地院羈押庭法官依序訊問張姓廠商、蕭振岳和李志鏞，上午11點35分裁定張姓廠商20萬元交保，中午12點18分蕭振岳15萬元交保，李志鏞則被收押禁見。

    宜蘭縣政府發布新聞稿表示，收到三星鄉公所來文後，將依地方制度法規定，從羈押日起，停止李志鏞的鄉長職務，並擇日派員代理三星鄉長職務。

    國民黨三星鄉長李志鏞涉嫌收賄及圖利案，今天下午被收押禁見。（資料照，記者江志雄攝）

    國民黨三星鄉長李志鏞涉嫌收賄及圖利案，今天下午被收押禁見。（資料照，記者江志雄攝）

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