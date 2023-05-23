追回租屋族補貼竟因房東未繳房屋稅 營建署道歉：可提行政救濟

民進黨立委何志偉（右）今日召開記者會表示，有民眾請領租金補貼後，遭內政部一紙公文要求追回，理由是房東並未繳納房屋稅。（記者廖振輝攝）

2023/05/23 14:17

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院去年月推出「300億中央擴大租金補貼方案」，民進黨立委何志偉接獲陳情，有租客通過申請並收到補貼，營建署竟因房東未繳納房屋稅要求全數繳回。對此，營建署今（23）日致歉並說明，個案審核通過後才發現，因此申請人不符合資格，目前統計全台有180件相同情況個案，後續可循行政救濟流程。

何志偉今日召開記者會表示，有民眾請領租金補貼後，遭內政部一紙公文要求追回，理由是房東並未繳納房屋稅。他質疑，房東沒繳稅，為何是追回房客補貼？房客在未知房東有無納稅前提下，繳交資料也並未要求房客附上完稅證明或稅籍編號，既然是政府美意要補貼租屋族，盡力完善施政效果就是行政機關義務。

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陳情人邱先生說，他去年7月向提出營建署申請，並提供租屋合約等相關資料，過程中也曾被要求補件，今年1月順利獲得補貼金。孰料，4月初接獲營建署承辦人致電，稱他不符合補助資格，原因是房東未繳納房屋稅，但先前審核上出問題，因此他須全數繳回新台幣4萬2000元的租金補貼。

邱先生直指，「如果那麼不確定，真的不需要做這種補貼，這對人來講是另類打擾，還要怪罪是民眾的問題」，這對他的生活影響非常大，雖然營建署稱可提供分期付款，仍是另類的把錢退回，此舉非常擾民。

對此，內政部營建署國民住宅組科長連偉耀說明，過往房租補貼，民眾須提出建物登記的合法證明文件，這次擴大照顧租屋族，改採房屋稅替代認定，民眾申請時若未檢附房屋稅佐證資料，營建署就會合理懷疑有無房屋存在，或是營業用店鋪。

連偉耀坦言，承辦人員初期對相關作業規定可能不熟悉，目前統計全國180件相同情況個案，大約佔32餘萬申請案的0.005%，營建署對此表達致歉，若民眾對其權益有所疑慮，可依法提出行政救濟。

關於這180件個案，何志偉建議，重點是有沒有租屋事實，內政部可以租屋事實為重點，而不是用房屋稅去審查。他並呼籲，應提供房客補正資料時間與機會，不要讓廣大租屋族又一次成為弱勢；另外，針對300億元中央擴大租金補貼是4年期計畫，請內政部今年將稅籍資料鍵入系統，讓房客有知的權利。

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