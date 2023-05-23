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    游錫堃：台灣應發展附加價值高的有機農業 提升農產品競爭力

    立法院長游錫堃今日出席「112年立法院有機農業推廣會」活動。（立法院提供）

    立法院長游錫堃今日出席「112年立法院有機農業推廣會」活動。（立法院提供）

    2023/05/23 13:41

    〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長游錫堃今日出席「112年立法院有機農業推廣會」活動時指出，台灣已經有和6個國家簽訂有機同等性協議，應該好好統計近年台灣輸出的有機農產品，才更能讓社會大眾了解有機農業的重要性。

    農家出身的游錫堃指出，台灣耕地零碎，應好好發展附加價值高的有機農業，以提升農產品競爭力。他並強調有機農業的六大好處，包括救人類、救土地、救海洋、救農村、救國家以及救地球。因此，推動有機農業雖然是辛苦的工作，但卻負有神聖使命，他再度感謝農委會、仰山文教基金會及有機小農的付出及投入。

    游錫堃今在立委柯建銘、吳琪銘、黃世杰、游毓蘭等陪同下，出席「立法院有機農業推廣會」，農委會副主委陳駿季、仰山文教基金會莊秀梅董事長及陳鑫益秘書長也共同與會。

    游錫堃致詞開始引用道德經第73章：「天之道，不爭而善勝，不言而善應，不召而自來，繟然而善謀。天網恢恢，疏而不漏」，說明大自然雖不言語但能輕易回應，對照現今人類面對的溫室效應、缺水及極端氣候等各種天常，顯示大自然已對人類沒有善待環境的行為有所反應。所以英國知名物理學家霍金於2010年曾預言地球應於200年內移居外太空，否則將滅絕。而該預言距今已經13年了，因此人類一定要加速保護地球。

    游院長接著以道德經第25章：「人法地，地法天，天法道，道法自然」表示人類應以大自然為師，以及道德經第63章「圖難於其易，為大於其細，天下難事必作於易，天下大事必作於細」來說明仰山文教基金會致力推動有機農業，就是為了讓大自然永續，愛護我們的地球。他並感謝當初一同為有機農業法努力的立委表達感謝之意，最終讓有機農業法三讀通過，並在2019年5月30日正式實施。

    游錫堃隨後與在場來賓一起於台上進行啟動儀式並合影留念，並至各攤位參觀展售的農產品。

    立法院長游錫堃今日出席「112年立法院有機農業推廣會」活動。（立法院提供）

    立法院長游錫堃今日出席「112年立法院有機農業推廣會」活動。（立法院提供）

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