台灣、中國誰是母親？ 黃澎孝妙喻分析：台灣庇佑我們

黃澎孝以所羅門王的故事為例，分析中國與台灣誰才是台灣人的母親，直言「這個簡單的問題，難道還需要所羅門王來告訴我們嗎？」（路透資料照）

2023/05/23 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國對台不斷文攻武嚇，仍有少數人高呼要與不要挑釁中國、反戰等論點，對此前國大代表黃澎孝以所羅門王的故事為例，分析中國與台灣誰才是台灣人的母親，直言「這個簡單的問題，難道還需要所羅門王來告訴我們嗎？」

黃澎孝在臉書PO文表示，自己出身於虔誠的基督教家庭，因緣際會下收到台中的「公義行動教會」邀請，查了一下才發現，「公義行動教會」不能以「一所」來指謂，因為，他們並無「定所」。平常主日禮拜沒下雨的話就在台中公園「更樓」前的草坪上，下雨的話就再另想辦法。而這些狀況都是自己糊裡糊塗應邀前往之後才知道的。

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黃澎孝補充，這個草坪上的教會，居然還曾是獨派的「革命基地」。今年的228紀念日，阿扁總統在張溫鷹前市長以及盧秀燕市長陪同下，還去那個草坪上參加了他們舉辦的紀念禮拜。難怪我兩次去演講，前國防部長蔡明憲也都靜靜的坐在那裡聽講。

黃澎孝指出，該教會是被歸類為台灣基督教長老教會「中會」那個系統的。而恰恰這就是當年我在復興崗政戰學校一再被告誡，決不可加入的台獨宗教團體。因為那教會是與共匪並列的所謂「三合一敵人」，而當年「發明」三合一敵人的許老爹，早已投向「祖國母親」的懷抱，自己這位「得意門生」卻「晚節不保」，誤入台獨教會。

黃澎孝續指，當我應邀再度前往那片草坪，與眾主內弟兄姊妹分享我「台灣自然獨，上帝真賜福」的心得體會，在聚會唱聖詩時，我突然想到聖經裡所羅門王評斷真假母親的故事，當兩個婦人爭執一個小孩的歸屬時，所羅門王命手下拿來一個大刀，然後向兩位婦人說：乾脆把小孩剖兩半，一人一半這樣最公平。結果，一個婦人點頭同意，另一個婦人卻淚流滿面，說她不要這個孩子了！但是，所羅門王卻認定了那個寧可放棄孩子的才是真正的母親。

而中共對台的統戰，常常會對台灣說一些台灣人民要回到「祖國母親」懷抱的肉麻號召，但伴隨這些溫情喊話的是恐怖份子般的武力恫嚇，甚至於經常揚言「留島不留人」，活像是拿著大刀，寧可把小孩剖兩半，也不放過，中國這樣不時以飛彈、軍艦軍機擾台的武力脅迫作為，看在智慧的所羅門王眼裡，那絕不會是一個「真正的母親」之所為！

黃澎孝在文末直言，中國追殺我們到天涯海角還不放過。台灣卻庇佑我們，還讓我們在台灣安身立命，綿延子孫，生生不息下去，相較之下，中國與台灣，究竟哪一個才是我們真正的「母親」呢？這個簡單的問題，難道還需要所羅門王來告訴我們嗎？

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