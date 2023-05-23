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    議員林延鳳批蔣萬安誠信掃地 毀棄自己「三原則」續辦雙城論壇

    台北市長蔣萬安赴議會進行專案報告，議員洪健益、林延鳳、顏若芳一同送給蔣萬安「習皇帝維尼熊玩偶」，蔣萬安則一臉尷尬不願接受。（資料照）

    台北市長蔣萬安赴議會進行專案報告，議員洪健益、林延鳳、顏若芳一同送給蔣萬安「習皇帝維尼熊玩偶」，蔣萬安則一臉尷尬不願接受。（資料照）

    2023/05/23 11:39

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長蔣萬安22日針對台北上海城市論壇（雙城論壇）赴台北市議會進行專案報告，面對眾多議員提問的相關問題，蔣萬安卻不斷跳針，對此民進黨議員林延鳳表示，蔣萬安不顧自己當初的標準已是誠信掃地。

    林延鳳在臉書PO文表示，蔣萬安面對質詢時只會重複跳針，面對中國共機擾台、濫捕台人、打壓台灣參與世界衛生大會（WHA）之際，毀棄他自己去年5月提出的「續辦三原則」！蔣萬安既是首都市長，又是「蔣家後人」，早被中國列為統戰首選，但他不顧自己身份的代表性，執意要附和中國辦「雙城論壇」。

    林延鳳指出，蔣萬安去年選舉期間提出「中共不再擾台」、「對台灣釋出善意」、「雙方地位對等」等「續辦三前提」，但中共近日的作為卻違背這3前提，本月更傳出中國空軍一面「擾台」，一面用無線電嗆聲我軍，已不符合「三前提」之首項，更何況歸化台灣國籍的文化人富察、曾參選立委的楊智淵等，都被中共隨意安上名目濫行抓捕，「我質疑蔣萬安難道這是對台灣釋出善意的行為嗎？」

    林延鳳續指，蔣萬安他自己去年10月參拜社子島坤天亭時，在太子爺面前立誓「若有人欺負台灣，絕對拚性命跟他輸贏到底」的承諾都能不顧，而WHA召開在即，中國持續施壓世衛組織（WHO）不讓台灣參與，還透過外交部嗆聲此舉是「為了維護一個中國原則」，更不符合蔣萬安曾提及之「雙方地位對等」，但蔣萬安不僅視若無睹，還令副市長林奕華持續督導「雙城論壇」，甚至近日還派王秋冬前往上海進行密室協商，不顧自己當初的標準已是誠信掃地。

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