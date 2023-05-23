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    郭韓會內幕！黃光芹爆朱立倫岳父搶「南下拆彈」

    郭台銘與韓國瑜。（圖擷取自郭台銘臉書）

    郭台銘與韓國瑜。（圖擷取自郭台銘臉書）

    2023/05/23 10:41

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨17日徵召新北市長侯友宜參選2024總統，儘管藍營政治人物高呼團結，但黨內餘波不斷，資深媒體人黃光芹在臉書PO出「打開國民黨的提名黑箱」的一系列爆料文，昨日晚間黃光芹在最新爆料文指出，5月14日的郭韓會，兩人背後有前國民黨中常委廖萬隆等人牽線。

    黃光芹在臉書PO文表示，雖然郭台銘先跟韓國瑜道歉，5月14日如期與韓會面，背後有廖萬隆等人牽線，但高育仁已經搶先一步，在13日南下雲林拆彈，同桌的除了有高育仁、韓國瑜，還有張榮味、鍾東錦和黃敏恭等人。韓國瑜14日見到郭台銘後提到，現階段自己只能與郭拍照，不能表態。另還引述與會人士分析侯在桃園以南選票分布狀況。

    黃光芹質疑，朱立倫、黃健庭號稱國民黨總統提名公平、公正、公開，如果真是如此，請問干朱立倫你岳父什麼事？黃敏恭又是以桃園市黨部主委、還是高家家臣的名義介入？這不是「家黨部」嗎？算不算你所謂的牛鬼蛇神？

    黃光芹聲稱，侯友宜可以做完桃園縣長朱立倫的警察局長後，到綠營為官，一路做到警政署長，歷經319槍案，還差一點加入民進黨。（當時菁英入黨的現場，還特別留了他的位子、擺著他的名牌）；之後，竟然還可以回國民黨，順風順水地出任新北市副市長、再連任市長，如今哪裡都不用跑，就被提名選總統。

    黃光芹在文末直言「高、朱、侯三角關係，不清楚解構，國民黨永遠暗無天日。」

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