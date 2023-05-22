澎湖縣議會開議 涉貪被押議長劉陳昭玲辭職案列優先討論議程

澎湖縣議會第20屆第一次定期大會開議，各界關心議長劉陳昭玲辭職案。（記者劉禹慶攝）

2023/05/22 14:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第20屆澎湖縣議會第一次定期大會，今日正式開議，首日程序委員會決議，因涉貪遭到羈押至今的國民黨籍議長劉陳昭玲，在看守所寄出辭職議長信，但保留議員資格 將安排在明日縣長陳光復施政報告前，逕交大會議程討論，若是通過成立，將成為澎湖地方自治史上首位任內辭職議長。

甫完成台灣地方自治史上議長6連霸新猷的劉陳昭玲，卻因涉貪案（關說人事、斷水斷電及涉嫌收賄等）在今年3月被廉政署幹員跨海搜索，與議會機要秘書陳淑美，經澎湖地檢署向澎湖地方法院聲請羈押獲准，5月8日再度延押2個月，因此無法出席本屆議會第一次定期大會，傳出議長劉陳昭玲委託律師，向澎湖縣議會遞交議長辭職信。

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原本議員們認為議長在羈押禁見期間，依法不得對外通信通話，因此無法判斷信件真偽，所以主張議長交保出來後，直接向議員們說明內心的看法，再來討論表決。但傳出議長夫婿證實為議長親筆信，並經過檢察官、法官同意後，才由可辦理接見的律師代為攜出向議會遞交，議會才會決定排入議程優先討論。

明日議會原先安排縣長陳光復施政報告，但議長辭職案列入優先，將先行討論。依「澎湖縣議會組織自治條例」第13條第1項規定，議長之辭職，應以書面向大會提出，於辭職書提出會議報告時生效。

同條例第14條規定，議長辭職、去職或死亡，應即報內政部備查，及函知縣政府，並於備查之日起30日內召集臨時會補選之。但目前尚未傳出有繼任人選。

甫完成六連霸的澎湖縣議長劉陳昭玲因涉貪被羈押，傳出獄中遞交辭職信。（記者劉禹慶攝）

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