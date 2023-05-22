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    不容許汙衊台灣！陳建仁批李東憲 將調查是否在台發展組織

    行政院長陳建仁受訪。（記者林宜樟攝）

    行政院長陳建仁受訪。（記者林宜樟攝）

    2023/05/22 13:22

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕長住中國的台籍人士李東憲，日前以個人名義參加在南韓舉行的亞太壯年運動會跆拳道賽，奪下銅牌後高舉五星旗，引起非議，行政院長陳建仁今天在嘉義縣出席「嘉義科學園區動土祈福暨招商活動」時表示，希望不要造成國人和全世界的誤解，台灣人民都是熱愛台灣，希望台灣能夠往自由民主的方向發展，「我們也不容許類似汙衊台灣的情形發生」。

    陳建仁說，李先生是自己報名參加在南韓的比賽，他既不是我們的跆拳道協會派出，也不是國家的代表。他是否擔任共產黨員，然後在台灣發展相關的組織，要請相關單位務必要清查釐清，如果確實有從事這樣的工作，一定按照相關法律加以處理。

    另外，自稱「台灣女孩」、今年61歲的凌友詩因擔任中國全國人大第14屆代表，被內政部依兩岸條例裁處50萬元罰鍰。對此凌友詩接受香港媒體訪問，囂張回嗆台灣政府，稱她不會繳交罰款。對此議題，陳建仁指出，根據「兩岸人民關係條例」，不容許台灣人民參加在中國的政治機關，或者是擔任團體的職務，如果沒有遵照這樣的規定，會按照相關的法令來進行。

    陳建仁表示，兩岸之間的交流應該要秉持著和平對等、民主對話的方式來進行，台灣絕對不接受中國的「九二共識」、「一國兩制」的講法，台灣人民都曉得當我們團結在一起，一起來捍衛台灣的自由、民主、法治，才能夠使得台灣越來越堅韌、越來越溫暖，而且也能夠讓全世界看到台灣在捍衛自由、民主、法治所做的努力，使得我們這個區域能夠更加地穩定、繁榮跟和平。

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