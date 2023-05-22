陳琬惠再爆林崑海家族莊園涉違法侵佔國有地 籲檢調立即調查

台灣民眾黨立委陳琬惠22日舉行記者會，指控陳啟昱、李壯展、林鶴堯等人違法豪宅拆半套，同一條路上的媒體大亨林崑海家族莊園，涉嫌侵佔國有地，毫不避諱的用圍籬將國有地圈入自家莊園。（記者羅沛德攝）

2023/05/22 13:11

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豪宅拆一半、涉占國有地爭議 高市府：農地違規使用已一併查處

〔記者黃靖媗、陳文嬋／綜合報導〕民眾黨立委陳琬惠今天爆料前台鹽董事長陳啟昱等人的違法豪宅拆半套，不把高雄市長陳其邁給的3週期限放在眼裡，並稱三立集團前董事長林崑海家族的莊園涉嫌違法侵佔國有地，蓋圍籬將國有地圈入自家莊園。

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高市府：當事人進行拆除作業預計本週完成

對此，高市府農業局今回應表示，當事人進行拆除作業，預計本週拆除完成，回歸農業使用，強調如未拆除完成，市府將強制拆除；至於今舉報旗甲段586地號農地違規使用，市府之前已一併查處，改善期限到5月27日，屆期未進行改善，市府將強制拆除。

陳琬惠指出，林崑海的配偶張秀於2019年6月取得旗甲段586地號的土地，2020年申請並興建「農業資材室」，2021年4月賣給曾任林崑海公司薪酬委員的吳鴻官，並設定抵押權給兒子陳斯維的公司樂愛投資。

陳琬惠指出，該莊園內的圍籬、步道、作物，與觀景平台等設施均涉嫌侵佔經濟部水利署第七河川局所屬的旗甲段585地號國有地，離譜的是，依照高雄市政府的函文，旗甲段585地號「限作河段疏濬工程使用」，質疑綠營權貴家族為何能如此有恃無恐，毫不避諱地蓋起圍籬，將國有地圈入自家的莊園。

陳琬惠表示，她收到檢舉時都半信半疑，實在不敢相信有人可以如此膽大妄為、藐視法令，結果綠營權貴不僅侵犯優良的農地，更把國有地當成私人的財產，目無法紀的作為，實在令人痛心。

陳琬惠要求陳其邁說清楚，拆半套的違法豪宅什麼時候要拆完，也籲請檢調單位、財政部國有財產署比照顏寬恒案，立即調查張秀涉嫌違法侵佔國有地案。

陳琬惠指出，該莊園內的圍籬、步道、作物，與觀景平台等設施均涉嫌侵佔經濟部水利署第七河川局所屬的旗甲段585地號國有地。（陳琬惠國會辦公室提供）

陳琬惠指出，林崑海的配偶張秀於2019年6月取得旗甲段586地號的土地，2020年申請並興建「農業資材室」，2021年4月賣給曾任林崑海公司薪酬委員的吳鴻官，並設定抵押權給兒子陳斯維的公司樂愛投資。（陳琬惠國會辦公室提供）

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