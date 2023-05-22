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    豪宅拆一半、涉占國有地爭議 高市府：農地違規使用已一併查處

    陳啟昱農地現況，進行拆除作業中。（讀者提供）

    陳啟昱農地現況，進行拆除作業中。（讀者提供）

    2023/05/22 13:20

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕民眾黨立委陳琬惠日前爆料前台鹽董事長陳啟昱等人於高雄旗山區農地蓋豪宅，今質疑市府限期3週拆除未完成，並再爆三立林崑海家族也涉嫌侵占國有地，高市府農業局今回應表示，當事人進行拆除作業，預計本週拆除完成，回歸農業使用，強調如未拆除完成，市府將強制拆除；至於今舉報旗甲段586地號農地違規使用，市府之前已一併查處，改善期限到5月27日，屆期未進行改善，市府將強制拆除。

    民眾黨立委陳琬惠日前爆料前台鹽董事長陳啟昱、民進黨黨代表李壯展、林鶴堯等人，於高雄旗山區農地違法蓋豪宅，今質疑市府限期3週拆除，但迄今仍未拆完，再爆林崑海家族也涉嫌侵占國有地，要求檢調介入調查。

    市府農業局今回應，針對立委陳琬惠所舉報3件農地違規使用案，經瞭解當事人均已在陸續進行拆除作業，本週會拆除完畢，回歸農業使用，農業局強調如未完成，市府將強制拆除。

    至於立委陳琬惠今舉報旗甲段586地號農地違規使用，農業局指出，之前已一併查處，改善期限到5月27日，屆期未進行改善，市府將強制拆除；市府重申任何人標準都一樣，有關農地違規使用部分，市府均依法開罰、限期改善，如未改善就依法拆除。

    旗甲段586地號農地違規使用，農業局早已一併查處，改善期限到5月27日，屆期未進行改善，市府將強制拆除。（讀者提供）

    旗甲段586地號農地違規使用，農業局早已一併查處，改善期限到5月27日，屆期未進行改善，市府將強制拆除。（讀者提供）

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