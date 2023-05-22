體驗林鐵福森號 陳建仁：將投60億重塑大阿里山百年軸帶

行政院長陳建仁視察阿里山林業鐵路，述說對林鐵百年歷史的感情時眉飛色舞。（記者蔡宗勳攝）

2023/05/22 13:03

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕行政院長陳建仁今天到嘉義市視察阿里山林業鐵路及文化資產管理處，聽取林務局長林華慶的簡報後，強調百年歷史的林鐵即將於明年恢復全線通車，可喜可賀，而大阿里山地區未來還要投入60億元建設計畫，打造阿里山成為更美麗的國家級山林瑰寶。

陳建仁由行政院祕書長李孟諺、農委會主委陳吉仲、立委王美惠、吳玉琴及嘉義市長黃敏惠等人陪同，視察嘉義製材所、動力室等，並體驗搭乘阿里山林鐵以檜木全新打造的福森號車廂從車庫園區至北門車站。

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陳建仁表示，對阿里山印象特別深刻，因為大學時代熱衷爬山，曾從南投溪頭走到嘉義阿里山，也就是「溪阿縱走」，2001年阿里山成為國家級風景區，2019年並登錄阿里山林業鐵路為國家級第一個文化景觀。

陳建仁指出，阿里山林鐵世界知名，沿途景觀相當美麗，但2009年莫拉克風災重創阿里山林鐵，投入42億元經費重建，與最後貫通的42號隧道數字一樣，別具意義；另阿里山林鐵與日本、瑞士等國家高山鐵路締結姊妹鐵道，相當不容易，可以利用鐵路外交、行銷台灣。

陳建仁進一步說，阿里山林鐵新打造的福森號車廂，十分具有特色，未來林務局還要投入大阿里山地區60億元的百年軸帶重塑建設計畫，從2024年至2027年，期許打造阿里山未來成為更美麗的國家級山林瑰寶。

陳建仁最後強調，雖然其行政院長任期最長也只有1年，但基於「1年加4年」理念，行政團隊都朝這個目標邁進，推動各項工作都是以永續目標前進，均以2030、2050為期程，做規劃與執行，打下堅定的基礎，讓台灣更加強軔及幸福，行政院會努力做好這些工作。

林華慶簡報表示，阿里山林業鐵路於民國2015年受風災影響，42號隧道嚴重崩塌，經評估須新建隧道，於2021年1月動工，預計今年11月完成隧道基礎工程，2024年上半年正式通車營運，為迎接林鐵新紀元，阿里山林鐵處2019年爭取前瞻計畫經費補助，打造全新6輛檜木車廂「福森號」，採用阿里山紅檜與扁柏珍貴木材，6輛檜木車廂計有78個座位。

行政院長陳建仁視察阿里山林業鐵路與21號蒸汽火車合影。（記者蔡宗勳攝）

行政院長陳建仁（前右一）了解林務局的百年軸帶重塑建設計畫。（記者蔡宗勳攝）

行政院長陳建仁（中）視察阿里山林業鐵路，與新打造的的福森號車廂合影。（記者蔡宗勳攝）

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