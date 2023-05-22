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    吳子嘉指控採購BNT貪污1億 疾管署：顛倒是非、其心可議

    BNT疫苗示意圖。（資料照，本報合成）

    BNT疫苗示意圖。（資料照，本報合成）

    2023/05/22 11:34

    〔記者林惠琴／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉「政府採購德國BNT公司疫苗貪污1億美元」，前衛福部長陳時中抨擊吳子嘉昧於良心與事實，顛倒黑白造謠抹黑，已經到了走火入魔的地步，衛福部疾管署也發出聲明指出，與事實完全不符，相關採購過程均依法執行，絕無任何不法之情事。

    疾管署說明，政府於2021年1月與德國BNT公司所洽談的採購合約，因該公司放棄而未完成簽署，政府根本未就該合約支付任何訂金，強調吳子嘉毫無根據惡意散播不實疫苗單價，誣指政府官員欲從疫苗採購案獲取不當報酬，極盡顛倒是非之能，其心可議。

    疾管署指出，已多次說明公文保存期限不等同合約保密期限，吳子嘉仍持續混淆視聽。疫苗單價屬採購合約中承諾的應保密事項，政府既與疫苗廠商簽署採購協議，就當遵守合約條款。又政府與BNT公司簽署的保密協議期限為10年，保密期限過後，即可公開相關資訊，並非外界一再訛傳的30年。

    疾管署強調，辦理疫苗採購的所有工作人員皆以國人最大利益為優先考量，努力爭取疫苗供應，絕無任何不法之情事。外界不應再為特定目的扭曲事實，刻意抹黑政府及相關人員，針對不實指控，主管機關將保留相關事證，必要時採取法律途徑或配合檢方偵辦。

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