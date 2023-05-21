藍營高雄左楠區今晚起民調 3參選者都找白喬茵催票

白喬茵（左）與陳玫娟（左）同框催票。（記者葛祐豪翻攝）

2023/05/21 16:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨左楠區立委初選，將從今晚（21日）起，連續3天進行電話民調。3位完成登記的現任市議員陳玫娟、李眉蓁、陳麗珍，不約而同都找選區另名女議員白喬茵拍短片催票，讓白喬茵儼然是「超級催票機!」

去年九合一選舉，白喬茵首度參選左楠區市議員，拿下1萬8582票的第一高票，國民黨其他上榜議員，包含陳麗珍1萬5597票、李眉蓁1萬4572票、李雅芬1萬4281票，陳玫娟1萬2005票，5名國民黨女將揮出全壘打。

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此次國民黨左楠區立委初選，過程波折不斷，黨中央改採內參式民調徵召，昨天突然通知將從今天（21日）起，連續3天的晚上6點到10點，進行電話民調。

3名登記參選的議員陳玫娟、李眉蓁、陳麗珍，今天不約而同找上白喬茵，拍攝短片催票，讓白喬茵差點分身乏術，儼然是超級催票機。

陳玫娟表示，感謝前議長曾麗燕、李雅芬、白喬茵、宋立彬、邱于軒，及跨黨派支持的陳善慧等議員、站出來相挺推薦，請大家接到電話民調，大聲說「唯一支持陳玫娟」。

李眉蓁說，立委初選民調今天開始，危急時刻，感謝白喬茵情義相挺，也感謝謝龍介獻聲，與高雄市議會KK政線議員的相挺，懇請選民幫她顧電話，她可以下架民進黨，贏回左楠。

陳麗珍同樣找來白喬茵拍短片，還有前議長曾麗燕助陣，懇請選民接獲電話民調，「唯一支持陳麗珍!」

白喬茵（左）與李眉蓁（左）同框催票。（記者葛祐豪翻攝）

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