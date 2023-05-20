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    洗刷行人地獄惡名！ 政院擬投入400多億元 由「線到面」串連主要步行動線

    行政院會25日將通過「道安行動綱領」，內政部營建署也提出「永續提升人車安全計畫」，預計7年投入400多億元。（資料照）

    行政院會25日將通過「道安行動綱領」，內政部營建署也提出「永續提升人車安全計畫」，預計7年投入400多億元。（資料照）

    2023/05/20 23:17

    〔記者鍾麗華／台北報導〕陳內閣以「治安、道安、資安」三安做為施政重點，其中在道安方面，行政院會25日將通過「道安行動綱領」，此外，內政部營建署也提出「永續提升人車安全計畫」，預計7年投入400多億元，將人行道由「線」的改善擴增到「面」，行政院近期將核定該計畫。

    為洗刷「行人地獄」惡名，行政院長陳建仁已責成政委吳澤成督導道安業務，行政院22日再邀集內政部與交通部討論「道安行動綱領」草案後，將報週四的行政院會討論。

    官員說，交通部推動的「道路交通安全基本法」草案，主要是擬定相關對策與未來計畫，預計下會期送立法院審議；至於「道安行動綱領」則是具體行動方案，綱領雖未涉及修法，但會檢討道路設計與道安規則的修訂。

    官員指出，改善行人環境，短期預計透過科技執法強化，長期則是要靠改善硬體工程。據營建署統計，12公尺以上都市計畫道路，有46％道路未設人行道，要徹底改善人行空間需要100年。

    事實上，行政院去年底已核定「校園周邊暨道路行車安全改善計畫」50億元，將改善446所校園週邊學童通行安全，今年全數執行；今年前瞻建設的「提升道路品質計畫2.0」，內政部與交通部共編列98.36億元，主要在補助無障礙人行環境建置，未來兩年前瞻的經費，預計會再投入約101億元。

    官員指出，「提升道路品質計畫2.0」從今年起執行至2025年；至於「永續提升人車安全計畫」也在國發會審查後，近期提報行政院核定。因此，未來是兩個計畫同時進行改善人行環境。而今年4大執行重點，在人行環境預計改善100公里、路口改善1218處、人行障礙排除161處、亮點示範區25處。

    官員解釋，「永續提升人車安全計畫」是因應行人地獄議題，因此特別將區域型改善納為補助範圍，也就是由「線」的改善擴增到「面」，將在學區、醫療院所及主要場站等重要節點500公尺範圍，規劃串連主要步行動線。

    官員表示，路側停車管理未到位，也是人行環境問題的原因之一，此外，機車、公共腳踏車佔據人行道，也必須要有配套措施解決，新的計畫將把停車管理政策作為考核項目之一。

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