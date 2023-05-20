柯志恩：誰敢說韓國瑜是牛鬼蛇神 我就跟他翻臉

柯志恩（左）強調：「誰敢說韓國瑜是牛鬼蛇神，我就跟他翻臉！」 （取自柯志恩臉書）

2023/05/20 09:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨已正式徵召侯友宜選2024總統，但黨主席朱立倫一番「牛鬼蛇神說」，卻持續引發爭議，遭影射的對象是否包括前高雄市長韓國瑜？對此，國民黨智庫執行長柯志恩參加網路節目時強調：「誰敢說韓國瑜是牛鬼蛇神，我就跟他翻臉！」她也緩頰說，她不相信朱立倫會講「韓國瑜是牛鬼蛇神」。

資深媒體人黃光芹日前爆料，朱立倫在與郭台銘的第二次密會中，當面指郭的民調拉不起來，原因是「到中南部去見了許多牛鬼蛇神」，郭台銘聽了回說：「是你叫我去的！」此爆料昨天經國民黨立委陳玉珍證實，黃光芹的說法屬實。

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朱立倫口中的「牛鬼蛇神」到底指誰？連日也引發討論，外界羅列郭台銘在爭取提名過程，接連拜會的中南部地方要角，包括南投縣議長何勝豐、彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論、苗栗縣長鍾東錦、前雲林縣長張榮味、前立委顏清標、前高雄市長韓國瑜等人。其中以韓國瑜最受矚目，朱立倫這番話已引起韓家軍炸鍋！

針對朱的「牛鬼蛇神」說，是否包含韓國瑜？國民黨智庫執行長、去年參選高雄市長的柯志恩，昨晚參加網路節目「彼特王」時表示：「誰敢說韓國瑜是牛鬼蛇神，我就跟他翻臉！」

柯志恩表示，那段話她不在現場，但她不相信朱立倫主席會跟郭台銘講說「韓國瑜是牛鬼蛇神」。韓國瑜在她選高雄市長時，幫了很多忙，她認為國民黨即使再爛，也不可能去罵韓國瑜「牛鬼蛇神」。

主持人毛嘉慶則對於國民黨徵召侯友宜的過程，十分不滿，稱民進黨及民眾黨都有初選，但國民黨卻是「朱選」；對於朱立倫「牛鬼蛇神」這番話，他認為朱要解釋清楚，這些話沒有人能替他背書。

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