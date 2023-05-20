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    首頁　>　政治

    中國稱台灣獲WHO疫情資訊管道 陸委會轟：欺世謊言

    第76屆世界衛生大會（WHA）將於5月21日到30日在瑞士日內瓦舉行。圖為上屆開會情形。（法新社檔案照）

    第76屆世界衛生大會（WHA）將於5月21日到30日在瑞士日內瓦舉行。圖為上屆開會情形。（法新社檔案照）

    2023/05/20 07:28

    〔記者鍾麗華／台北報導〕2023年世界衛生大會（WHA）將於21日開議，雖然台灣尚未收到邀請函，衛福部長薛瑞元已如期於19日出發前往日內瓦。中國國台辦發言人馬曉光稱，台灣參與世衛組織技術領域溝通合作管道充分暢通，獲取各種疫情防控資訊與支持的管道完全有效，民進黨當局所謂「國際防疫體系缺口」的政治謊言不攻自破。對此，陸委會批，根本是欺世謊言。

    馬曉光稱，對此立場是一貫、明確的，必須按照「一個中國」原則來處理，聯合國大會第2758號決議和WHA第25.1號決議確認的根本原則。民進黨頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在，這個局面完全是民進黨造成的。

    陸委會針對中共當局再次阻撓我參與WHA，表達嚴正抗議及譴責，並指出中共錯誤引用聯大2758號決議及WHA25.1號決議，並與其設定的「一個中國原則」進行不當連結，是對國際社會的認知戰及法律戰，也是對台灣國際空間的蠻橫打壓，更是對2300萬台灣人民健康權益的漠視與剝奪。

    陸委會表示，北京當局阻撓台灣參與WHA，使台灣無法獲得即時充分的全球防疫資訊，更使國際防疫體系出現缺口，是不爭的事實。國台辦所謂「台灣參與世衛組織技術領域溝通合作渠道充分暢通」、「獲取各種疫情防控信息和支援的渠道完全有效」，根本是欺世謊言。

    陸委會強調，中華民國是主權國家，參與國際組織與活動是我們的權利，也是義務，中共無權置喙。再次正告中共當局，蠻橫打壓及阻撓台灣參與國際組織與活動，不會改變台灣走向世界的決心，台灣人民絕不會因打壓而屈服。

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