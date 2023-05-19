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    台中梧棲大排、仁民中排水質連續2年惡化 楊典忠要求提改善對策

    楊典忠指水質嚴重污染3處河川中，海線的梧棲大排及仁民中排已連續兩年惡化為嚴重污染河川。（記者蔡淑媛攝）

    楊典忠指水質嚴重污染3處河川中，海線的梧棲大排及仁民中排已連續兩年惡化為嚴重污染河川。（記者蔡淑媛攝）

    2023/05/19 22:17

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市3月份公布的最新河川水體水質監測結果，其中水質嚴重污染3處河川監測站是沙鹿大橋、梧棲梧南路口、烏橋，市議員楊典忠昨天議會質詢指水質嚴重污染3處河川中，其中海線的梧棲大排及仁民中排已經連續兩年惡化為嚴重污染的河川，旁邊還有農田引水灌溉，要求河川水質監測報告不能束之高閣，要求市府每年跨局處檢討並提出改善對策，副市長王育敏表示，改善河川污染應該建置污水下水道或簡易淨水設施，兩週內會請環保局會同其他局處研商整治對策。

    楊典忠表示，梧棲大排水質監測污染指標趨勢圖，12年來都在河川污染指數RPI 5至6之間，改善緩慢，從嚴重污染降至中度污染的上限，而仁民中排河川污染趨勢圖，12年來從河川污染指數RPI 5.45上升至嚴重污染的RPI 6以上，去年河川污染指數平均值甚至達到RPI 7.1，是台中市連續兩年嚴重污染的河川。

    楊典忠指強調，河川污染問題要找方法不是找藉口，海線多民眾使用地下水，河川排水還在灌溉使用，他希望市府要重視海線河川水質改善，加速污水下水道建置。

    環保局長陳宏益表示，河川監測目的，是要透過長期監測對河川水質加強改善，針對西部海線地區河川大排，環保局已經向中央爭取補助小型現地生態工法淨水廠，將可以短期有效改善地方河川水質。

    楊典忠指海線仁民中排已連續兩年惡化為嚴重污染的河川。（議員提供）

    楊典忠指海線仁民中排已連續兩年惡化為嚴重污染的河川。（議員提供）

    海線梧棲大排連續兩年惡化為嚴重污染的河川。（議員提供）

    海線梧棲大排連續兩年惡化為嚴重污染的河川。（議員提供）

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