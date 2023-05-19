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    動物屍體火化「送作堆」？ 金門議會通過提案 毛小孩身後事可望獲妥善照料

    金門議員楊育菡質詢時口頭提案，要求縣府盡快擬定「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」。（記者吳正庭攝）

    金門議員楊育菡質詢時口頭提案，要求縣府盡快擬定「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」。（記者吳正庭攝）

    2023/05/19 22:46

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會今天通過「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」議員提案，下一步將送縣政府研辦，此舉也讓眾多毛小孩家庭多年來為寵物身後事宜大聲疾呼，終於看見1道曙光。

    「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」由董森堡、楊育菡議員分別提案，連署議員有歐陽儀雄、許大鴻、王國代，還有陳錦偉、張雲量、石永城；董、楊兩人提的是相同主題，事先也不知道對方有此提案，議會基於尊重，將兩案並陳，要求縣府盡快擬定。議員石永城、董森堡等人在前幾屆即曾為毛小孩議題發聲，也顯見此話題，廣為地區4000隻犬、2000隻貓的飼主關心與重視。

    楊育菡、董森堡一致指出，對許多主人而言，毛小孩早就是家中一分子，但在金門經歷毛小孩最後1程的「慘痛經驗」，也讓飼主想把對毛小孩的思念與愛化作永恆的回憶無以為繼，希望公部門對「人」的照顧外，也能對善盡陪伴的毛小孩更多一點關懷。

    縣議會最年輕女議員的楊育菡，上任首次在定期大會向縣府柔情喊話指出，許多飼主反映，希望單獨火化往生的毛小孩，將骨灰帶回灑葬、樹葬或存放於靈骨塔，以示懷念。

    她調查，除台北市、新北市等縣市，有設立公辦的寵物骨灰灑葬、樹葬服務，台中市、桃園市等縣市也提出寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例。縣府應比照擬定。

    她說，金門動植物防疫所焚化爐因早年設計及老舊，只能將動物屍體「送作堆」，實在令人看不下去；期盼縣府積極回應飼主期待，盡早完成可以取回寵物骨灰的焚化爐。

    董森堡說，個人飼養寵物的喪葬、火化等事宜，似不應由政府部門買單，應回歸市場機制；寵物殯葬法令不完備，從事寵物殯葬的業者進行商業登記時，僅能以「廢棄物清理業」或「倉儲業」名義，使得有意投入的業者卻步。欠缺管理機制，也讓飼主遇到消費糾紛難以申訴；主張縣府應法制化。

    董森堡所提和動物、寵物有關並獲議會通過的提案，還有「動物保護自治條例」、「寵物管理自治條例」。

    金門縣防疫所表示，金門原就有畜犬管理自治條例，只要再增列貓的項目即可；另外，有關寵物焚化爐的設置也已有腹案，會盡快向中央爭取經費研議辦理。

    金門縣議員董森堡也以文字提案「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」。（記者吳正庭攝）

    金門縣議員董森堡也以文字提案「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」。（記者吳正庭攝）

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