桃園5選區藍營初選民調前夕 蔡壁如、舒翠玲都挺呂玉玲

國民黨立委呂玉玲（中）邀請民眾黨前立委蔡壁如（右）和甫退出初選的市議員舒翠玲（左）共同辦理新世代女力論壇。（記者李容萍攝）

2023/05/19 21:37

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨立委桃園市第5選區（平鎮、龍潭）黨內初選預計28至30日進行電話民調，尋求連任的立委呂玉玲今日下午邀請民眾黨前立委蔡壁如、日前才宣布退出此選區黨內初選的市議員舒翠玲共同辦理「新世代女力論壇」，被問及此行跨黨派支持呂是否象徵黨主席朱立倫日前提到整合非綠聯盟的藍白合作？蔡壁如表示，已不碰政治一陣子，僅以與呂過去立院好同事身分出席，且彼此都是斜槓媽媽，對於呂爭取連任給予鼓勵。

至於日前退出黨內初選時曾提及「會支持能團結的人」，舒翠玲也說，無論她退選與否都是國民黨員，站在黨的立場都希望好人才能出線，不管是誰，最能團結為人民著想都是她支持的對象。台灣政治太強調顏色，對正確的事都應屏除黨派成見和利益，大家團結合作，今日就是一場為人民團結合作重要的論壇。

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呂玉玲表示，今日與蔡、舒的女力合體，因3人都是媽媽，把家顧好就是最大心願，到此與鄉親探討環保議題，就是不願看到生態遭到破壞，別讓下一代只能在書中知道土地原本面貌。她也說，讓孩子有優質的教育環境是她從政初衷，未來仍會與桃園市政府合作，向教育部爭取預算，讓桃園孩童從學前教育的年紀就能比照大班，享有相關補助，減輕年輕人養兒育女負擔。

國民黨立委呂玉玲（前左3）邀請民眾黨前立委蔡壁如（前右3）和甫退出初選的市議員舒翠玲（前左2）等人共同辦理新世代女力論壇。（記者李容萍攝）

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