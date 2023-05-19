台東年底將短缺144名警察 縣議員張國洲：幾乎少掉一個分局的警力

台東縣警察人力目前遇到短缺問題。（記者黃明堂攝）

2023/05/19 18:50

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局警力原本就短缺63名，又面臨今年度有81人要申請退休，如未補足年底恐減少「1個分局」警力，引起縣議員關切。台東縣警察局長陳錦坤表示，暫時有保五總隊派25名警力支援。

縣議會今天進行縣政總質詢，縣議員張國洲表示，縣警局編制員額警力為1115名，目前為1052名，短缺63名，若加上今年81人申請退休，將短缺144名，等於少了1個分局警力。

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縣議員吳景槐也說，警力不足造成基層合署辦公，不僅員警加班超時，也引起民眾質疑警力不足才會廣設科技執法取代警力，這不是解決問題的辦法，加速爭取警力才正確。

縣議員張全馨嵐也說，縱谷地區很多派出所因人力不足，都採取聯合服勤模式，使得有些派出所必須關門，造成部落居民憂心不安，警察局應設法補足警力，讓派出所勤務回歸正常化。

陳錦坤答詢時說，今年3月23日警政署已請保五總隊支援台東25名警力，但確實仍無法補足短缺員額，持續透過署裡會報中爭取警力名額，希望從今年警大及警專畢業生多分配到生力軍。

縣警局人事室表示，今年度原有81人申請退休，經過面談溝通，已有16人撤銷或延退，另持續向警政署提報員額需求，若獲核定將陸續調配台東，不會影響基層勤務執行。

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