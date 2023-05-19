為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    61歲「台灣女孩」凌友詩擔任中國人大代表 違反兩岸條例再被罰50萬

    61歲的「台灣女孩」凌友詩，因擔任中國全國人大第14屆代表，遭內政部查處。（翻攝自推特）

    61歲的「台灣女孩」凌友詩，因擔任中國全國人大第14屆代表，遭內政部查處。（翻攝自推特）

    2023/05/19 18:41

    〔記者鍾麗華／台北報導〕2019年在中國全國政協會議上，57歲卻自稱「台灣女孩」的凌友詩，被內政部以違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」罰款50萬元，至今未繳罰款。不過，今年61歲的凌友詩，又因擔任中國全國人大第14屆代表，再遭內政部於今年5月11日依兩岸條例裁處50萬元罰鍰。

    今年3月中國兩會上，凌友詩從政協委員變成人大代表，在會上呼籲中共將「一國兩制台灣方案」改成一國一制，讓台灣採行與中國相同政治及教育體制、將台灣軍隊納編解放軍等，引起關注。

    官員指出，凌友詩在台灣仍有戶籍，已違反「兩岸條例」第33條第2項規定，雖然凌友詩未繳前次罰款，但內政部仍必須依法裁處，並再度開罰。

    陸委會表示，中共各級人民代表大會組織屬兩岸條例第33條第2項公告禁止之政治性機關（構）、團體，台灣人民依法不得擔任職務或為其成員。中共當局長年營造對台宣傳樣板，但無法獲得多數台灣人民的認同，只會增加台灣民眾的反感，中共的相關作為只是徒勞。

    陸委會提醒，中共長期以零和思維對台打壓、迄不放棄武力犯台，其政治體制、社會環境更與台灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，國人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害我國家安全或利益之職務，不慎觸法而損及自身權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    61歲「台灣女孩」當選人大代表 高喊「一國一制」被嗆爆！
    2023/03/05 19:45

    61歲「台灣女孩」當選人大代表 高喊「一國一制」被嗆爆！
    「台籍」政協凌友詩讚火車通台灣 中國網友：這叫意淫
    2021/03/11 22:52

    「台籍」政協凌友詩讚火車通台灣 中國網友：這叫意淫

    升息末端雙收益組合
    59歲「台灣女孩」凌友詩嗆聲：用《國家統一法》對付台獨
    2021/03/09 19:40

    59歲「台灣女孩」凌友詩嗆聲：用《國家統一法》對付台獨
    「中國政治先進民主」...3台籍政協：台灣人會慢慢醒悟
    2020/05/24 19:27

    「中國政治先進民主」...3台籍政協：台灣人會慢慢醒悟
    凌友詩批反送中：香港殖民台灣皇民心態作祟
    2019/06/17 16:30

    凌友詩批反送中：香港殖民台灣皇民心態作祟
    指凌友詩絕對是「叛國罪」 陳明通：推動國安法修法
    2019/04/01 11:45

    指凌友詩絕對是「叛國罪」 陳明通：推動國安法修法
    不只凌友詩媚中 他曝很多人舔共產黨舔到舌頭出血
    2019/03/25 13:36

    不只凌友詩媚中 他曝很多人舔共產黨舔到舌頭出血
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播