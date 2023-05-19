61歲「台灣女孩」凌友詩擔任中國人大代表 違反兩岸條例再被罰50萬

61歲的「台灣女孩」凌友詩，因擔任中國全國人大第14屆代表，遭內政部查處。（翻攝自推特）

2023/05/19 18:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕2019年在中國全國政協會議上，57歲卻自稱「台灣女孩」的凌友詩，被內政部以違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」罰款50萬元，至今未繳罰款。不過，今年61歲的凌友詩，又因擔任中國全國人大第14屆代表，再遭內政部於今年5月11日依兩岸條例裁處50萬元罰鍰。

今年3月中國兩會上，凌友詩從政協委員變成人大代表，在會上呼籲中共將「一國兩制台灣方案」改成一國一制，讓台灣採行與中國相同政治及教育體制、將台灣軍隊納編解放軍等，引起關注。

請繼續往下閱讀...

官員指出，凌友詩在台灣仍有戶籍，已違反「兩岸條例」第33條第2項規定，雖然凌友詩未繳前次罰款，但內政部仍必須依法裁處，並再度開罰。

陸委會表示，中共各級人民代表大會組織屬兩岸條例第33條第2項公告禁止之政治性機關（構）、團體，台灣人民依法不得擔任職務或為其成員。中共當局長年營造對台宣傳樣板，但無法獲得多數台灣人民的認同，只會增加台灣民眾的反感，中共的相關作為只是徒勞。

陸委會提醒，中共長期以零和思維對台打壓、迄不放棄武力犯台，其政治體制、社會環境更與台灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，國人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害我國家安全或利益之職務，不慎觸法而損及自身權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法