為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國稱恢復接待台灣旅遊團 觀光局長張錫聰：兩岸觀光要對等恢復

    交通部觀光局長張錫聰。（資料照）

    交通部觀光局長張錫聰。（資料照）

    2023/05/19 12:56

    〔記者丁奕／台北報導〕中國官媒新華社今（19）日報導，中國國台辦發言人馬曉光今日表示，經向有關主管部門了解，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。交通部觀光局長張錫聰表示，對於中國恢復地接社可以接待台灣到大陸的旅遊團，他樂觀其成，但兩岸的觀光一定要對等、雙向、同步地恢復，也會盡快安排觀光小兩會。

    中國目前仍未開放中客來台自由行、我也仍有中客「禁團令」，兩岸的觀光何時恢復備受旅行業者關注。張錫聰今日出席「台灣好行」記者會，會後接受媒體聯訪。他表示，兩岸的觀光需要雙方坐下來談，針對事務性的問題溝通，且疫情三年間景點的變化，雙方也要互相了解，才方便雙方的政策配合。

    至於觀光小兩會何時舉辦？張錫聰表示，目前已經有時程，但他並未透露具體時間，僅表示小兩會的先期協商現在也正在啟動中，雙方開放旅遊是共識，但是何時同步開放，觀光局是執行政策的機關，會配合執行政策。

    張錫聰指出，一個完整的旅遊市場需要完整的開放，他也期待中國開放旅客來台自由行，觀光局也正為了雙方的開放，做相關的準備，並強調開放一定要是雙向的。

    靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，台灣是民主國家，團體或個人本來就可以赴大陸旅遊，只是基於對等因素，目前未開放台灣旅行社組團前往大陸。

    黃正聰指出，今天的消息是大陸開放旅行社可以接待團體，在台灣旅行社不能組團的情況下，團體或個人可以逕洽大陸旅行社。但台灣業者期待的是大陸能對等開放個人或團體來台旅遊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國稱開放台灣團客赴中 陸委會：沒那麼簡單
    2023/05/19 12:48

    中國稱開放台灣團客赴中 陸委會：沒那麼簡單
    美眾院外委會通過挺台法案 指聯大2758決議不涉台灣
    2023/05/17 10:43

    美眾院外委會通過挺台法案 指聯大2758決議不涉台灣

    升息末端雙收益組合
    稱郭是台灣川普 外媒：與中國關係深厚 非總統適合人選
    2023/05/16 13:04

    稱郭是台灣川普 外媒：與中國關係深厚 非總統適合人選
    拉脫維亞國會友台小組 籲納台參與WHO
    2023/05/15 05:30

    拉脫維亞國會友台小組 籲納台參與WHO
    自由說新聞》習未準備好開戰？大內宣炒過頭 中共急帶風向喊「反戰」
    2023/05/14 11:14

    自由說新聞》習未準備好開戰？大內宣炒過頭 中共急帶風向喊「反戰」
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播