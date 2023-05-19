中國稱恢復接待台灣旅遊團 觀光局長張錫聰：兩岸觀光要對等恢復

交通部觀光局長張錫聰。（資料照）

2023/05/19 12:56

〔記者丁奕／台北報導〕中國官媒新華社今（19）日報導，中國國台辦發言人馬曉光今日表示，經向有關主管部門了解，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。交通部觀光局長張錫聰表示，對於中國恢復地接社可以接待台灣到大陸的旅遊團，他樂觀其成，但兩岸的觀光一定要對等、雙向、同步地恢復，也會盡快安排觀光小兩會。

中國目前仍未開放中客來台自由行、我也仍有中客「禁團令」，兩岸的觀光何時恢復備受旅行業者關注。張錫聰今日出席「台灣好行」記者會，會後接受媒體聯訪。他表示，兩岸的觀光需要雙方坐下來談，針對事務性的問題溝通，且疫情三年間景點的變化，雙方也要互相了解，才方便雙方的政策配合。

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至於觀光小兩會何時舉辦？張錫聰表示，目前已經有時程，但他並未透露具體時間，僅表示小兩會的先期協商現在也正在啟動中，雙方開放旅遊是共識，但是何時同步開放，觀光局是執行政策的機關，會配合執行政策。

張錫聰指出，一個完整的旅遊市場需要完整的開放，他也期待中國開放旅客來台自由行，觀光局也正為了雙方的開放，做相關的準備，並強調開放一定要是雙向的。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，台灣是民主國家，團體或個人本來就可以赴大陸旅遊，只是基於對等因素，目前未開放台灣旅行社組團前往大陸。

黃正聰指出，今天的消息是大陸開放旅行社可以接待團體，在台灣旅行社不能組團的情況下，團體或個人可以逕洽大陸旅行社。但台灣業者期待的是大陸能對等開放個人或團體來台旅遊。

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